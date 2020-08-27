Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции • 228 • Украина

Донбасс — крайне интересный для аналитики регион. Вернее, та часть Донбасса, которая находится под контролем Украины. Давайте для примера рассмотрим Славянск.



Вполне понятно, что наибольшую симпатию граждан там набирают исключительно так называемые пророссийские партии, ориентированные на мир. Однако после 2014 года и, так называемого, «освобождения» части Донбасса от непонятно точно кого, во многих городах прописались те самые «освобожденцы». Кто-то женился на местных девушках, кто-то купил квартиру и решил, что на «службу» проще и легче ездить за 40 км, а не за 1000 км. К тому же, часть населения, мягко говоря, заангажирована льющейся из всех утюгов украинской пропагандой. Поэтому в области также представлены и националистические политические силы, например, «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко или, притворяющаяся ранее «своей» партия Владимира Зеленского «Слуга народа» (СН).



Рейтингов как официальных, так и неофициальных нет. Почему? Киев всеми силами пытается не допустить к выборам оппозицию — «Оппозиционный блок» (ОБ) и ОПЗЖ. Напомню, вместо областных советов на подконтрольной части Донбасса созданы военно-гражданские администрации, призванные заменить облсоветы. Последние местные выборы здесь проходили десять лет назад — в 2010 году.



Интересно, что недавно заместитель главы фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что выборы в областные советы Луганской и Донецкой областей в этом году точно не состоятся. По мнению нардепа, о назначении выборов в облсоветы не может идти речи «до мирного урегулирования всей ситуации» и «пока действуют военно-гражданские администрации». По словам Ткаченко, речь идёт о «выводе всех незаконных вооружённых формирований, оккупационных войск и военной техники с территории Украины»; «восстановлении полного контроля Украины над государственной границей»; «восстановлении конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях». Причём здесь ЛДНР к выборам в Славянске, Северодонецке или Артёмовске (Бахмуте) пока точно неясно. Но, кажется, всё дело в том, что ни Порошенко, ни Зеленскому невыгодно отдавать регион в руки ОБ и ОПЗЖ.



Что касается городского совета, то там ожидаемо лидирует оппозиция. Согласно местным телеграмм-каналам за ОПЗЖ и ОБ в сумме готовы отдать голоса более 50%. СН наберёт не более 10—20%, ЕС — около 5-6%. Под вопросом прохождение «Батькивщины», а также точно неясно сколько возьмут партии, ориентированные исключительно на регионы, например, «Наш край», которому прогнозируют порядка 10%.



А вот ситуация с выборами мэра действительно интересна. В первую очередь тем, что баллотироваться на пост городского головы собралась Нели Штепа.



Немного истории. Штепа занимала пост мэра Славянска с 2010 года. Была арестована 13 июля 2014 г. Ей инкриминировали совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Около года Штепа содержалась в тайной тюрьме СБУ в Киеве, позднее была переведена в СИЗО Харькова. Без передачи дела в суд находилась под стражей 11 месяцев, что является крайним сроком. 4 марта 2015 года в ходе судебного заседания по делу Штепы был оглашён обвинительный акт, в котором, в частности, указано, что Штепа выражала «поддержку и уважение сепаратистам, не препятствовала захвату горсовета и позволила боевикам ДНР занять город, что привело к оккупации Славянска с 12 апреля по 5 июля 2014 г.». Кроме того, Штепа «способствовала организации и укреплению незаконных блокпостов», а также сотрудничала с Игорем Стрелковым (Гиркиным). 21 сентября 2017 года Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО и отправил её под домашний арест с ношением электронного браслета. В начале 2018 г срок домашнего ареста Штепы подошёл к концу и её отпустили на свободу. 24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Штепы со стороны Украины. Суд определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.



В Славянске уже появилась предвыборная реклама бывшего мэра. Не обошлось и без скандалов. Так, в качестве одной из рекламных площадей Штепе приглянулся склон на дороге между Краматорском и Славянском, где планируют сделать инсталляцию, возмутившую националистов.



«Неля Штепа, которая проходит подозреваемым в нескольких уголовных делах и сейчас готовится снова стать мэром Славянска, планирует устроить инсталляцию в честь себя недалеко от мемориала погибшим защитникам Украины между Славянском и Краматорском. Уже сегодня на инсталляции на склоне большими буквами выложено: "Я (изображение сердца), Славянск". Снизу планируют написать: "Ваша Неля Штепа". Уже почти всё готово для того, чтобы высадить сюда цветы», — возмущается издание «Патриот Донбасса» и призывает жителей перекопать своими силами это «святотатство».



«Те, кто раскачал войну, оказывается, за "мир". Штепа, которая встречала Стрелкова, теперь будет баллотироваться в мэры, а других альтернативных кандидатов и партий, как ветром сдуло», — не скрывает возмущения донецкий волонтёр и пастор Сергей Косяк.



Впрочем, подобные высказывания лишь на руку экс-мэру и добавляют ей популярности в народе, не слишком жалующем приехавших «защищать» страну «героев».



Штепа сделала ставку на ОБ, который пока не распался и рассчитывает откусить кусок пирога более популярной в народе ОПЗЖ. Почему бы этим партиям не объединится, тем более, что Ринат Ахметов уже давно не вливает значительных инвестиций в свой мёртвый проект — вопрос риторический, который бесит не только меня, но и большую часть избирателей. Но как бы там ни было, Штепа решила идти в связке с Вадимом Новинским и Евгений Мураевым. Последний, кстати, активно её пиарит в последнее время на телеканале «Наш».



Конечно, Штепа широко известна местному населению и, как ни странно, пользуется его любовью. Именно благодаря ей на выборах мэра в 2015 году победил Вадим Лях (от ОБ), избравший своим предвыборным лозунгом «Любить город как Неля». И тут заключается главная интрига выборов. Если Штепа идёт от ОБ, то значит, Ляха никто поддерживать не собирается, и ему придётся или искать ресурсы в других политических силах, или выкручиваться самостоятельно.



ОПЗЖ, в свою очередь, пока на 100% не определилась с кандидатом, но вряд ли им станет нынешний мэр. Скорее всего, от партии Виктора Медведчука пойдёт депутат Славянского городского совета Павел Придворов, глава правления Славянского машиностроительного завода, который во всеуслышание заявляет, что «Украиной не должны править фашисты и бандеровцы». Согласитесь, такая позиция сможет поколебать не только шансы Штепы (в суде отвергавшей все обвинения в сотрудничестве с ополченцами ДНР и откровенно говорящей: Донбасс — это единая неделимая Украина, а ЛДНР — террористы), но и дать серьёзную заявку на победу.



Ещё одна женщина, вернее депутат, принадлежащий к квоте Джорджа Сороса, Ольга Алтунина, как и экс-нардеп от «Нашего края» Олег Невада шансов не имеют. Про кандидатов от ЕС или Батькивщины можно тоже не говорить, но ведь главное не победа, а участие?



Таким образом, борьба сосредоточится между ОПЗЖ, ОБ и нынешним мэром Ляхом.



Но самое главное. И Ляху, и Придворову, и остальным кандидатам откровенно подыгрывает Киев, недавно открывший очередное уголовное дело на Штепу. Теперь Штепу подозревают в причастности к убийству офицера СБУ Геннадия Беличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года вблизи посёлка Семёновка, что под Славянском. А также ещё одно уголовное производство против Штепы открыто и касается событий того же дня в Семёновке, когда офицерам СБУ были нанесены тяжкие телесные повреждения — по крайней мере троим. Один из пострадавших — сотрудник спецподразделения «Альфа» Андрей Дубовик, который получил огнестрельное ранение. Он признан потерпевшим по делу. Данные об открытии уголовного производства 29 мая внесены в Единый реестр досудебных расследований.



Таким образом, теперь уже Зеленский, а не Порошенко, пытается выдавить из предвыборной гонки самого популярного кандидата. Времена другие — методы те же.

Донбасс — крайне интересный для аналитики регион. Вернее, та часть Донбасса, которая находится под контролем Украины. Давайте для примера рассмотрим Славянск.Вполне понятно, что наибольшую симпатию граждан там набирают исключительно так называемые пророссийские партии, ориентированные на мир. Однако после 2014 года и, так называемого, «освобождения» части Донбасса от непонятно точно кого, во многих городах прописались те самые «освобожденцы». Кто-то женился на местных девушках, кто-то купил квартиру и решил, что на «службу» проще и легче ездить за 40 км, а не за 1000 км. К тому же, часть населения, мягко говоря, заангажирована льющейся из всех утюгов украинской пропагандой. Поэтому в области также представлены и националистические политические силы, например, «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко или, притворяющаяся ранее «своей» партия Владимира Зеленского «Слуга народа» (СН).Рейтингов как официальных, так и неофициальных нет. Почему? Киев всеми силами пытается не допустить к выборам оппозицию — «Оппозиционный блок» (ОБ) и ОПЗЖ. Напомню, вместо областных советов на подконтрольной части Донбасса созданы военно-гражданские администрации, призванные заменить облсоветы. Последние местные выборы здесь проходили десять лет назад — в 2010 году.Интересно, что недавно заместитель главы фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что выборы в областные советы Луганской и Донецкой областей в этом году точно не состоятся. По мнению нардепа, о назначении выборов в облсоветы не может идти речи «до мирного урегулирования всей ситуации» и «пока действуют военно-гражданские администрации». По словам Ткаченко, речь идёт о «выводе всех незаконных вооружённых формирований, оккупационных войск и военной техники с территории Украины»; «восстановлении полного контроля Украины над государственной границей»; «восстановлении конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях». Причём здесь ЛДНР к выборам в Славянске, Северодонецке или Артёмовске (Бахмуте) пока точно неясно. Но, кажется, всё дело в том, что ни Порошенко, ни Зеленскому невыгодно отдавать регион в руки ОБ и ОПЗЖ.Что касается городского совета, то там ожидаемо лидирует оппозиция. Согласно местным телеграмм-каналам за ОПЗЖ и ОБ в сумме готовы отдать голоса более 50%. СН наберёт не более 10—20%, ЕС — около 5-6%. Под вопросом прохождение «Батькивщины», а также точно неясно сколько возьмут партии, ориентированные исключительно на регионы, например, «Наш край», которому прогнозируют порядка 10%.А вот ситуация с выборами мэра действительно интересна. В первую очередь тем, что баллотироваться на пост городского головы собралась Нели Штепа.Немного истории. Штепа занимала пост мэра Славянска с 2010 года. Была арестована 13 июля 2014 г. Ей инкриминировали совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Около года Штепа содержалась в тайной тюрьме СБУ в Киеве, позднее была переведена в СИЗО Харькова. Без передачи дела в суд находилась под стражей 11 месяцев, что является крайним сроком. 4 марта 2015 года в ходе судебного заседания по делу Штепы был оглашён обвинительный акт, в котором, в частности, указано, что Штепа выражала «поддержку и уважение сепаратистам, не препятствовала захвату горсовета и позволила боевикам ДНР занять город, что привело к оккупации Славянска с 12 апреля по 5 июля 2014 г.». Кроме того, Штепа «способствовала организации и укреплению незаконных блокпостов», а также сотрудничала с Игорем Стрелковым (Гиркиным). 21 сентября 2017 года Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО и отправил её под домашний арест с ношением электронного браслета. В начале 2018 г срок домашнего ареста Штепы подошёл к концу и её отпустили на свободу. 24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Штепы со стороны Украины. Суд определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.В Славянске уже появилась предвыборная реклама бывшего мэра. Не обошлось и без скандалов. Так, в качестве одной из рекламных площадей Штепе приглянулся склон на дороге между Краматорском и Славянском, где планируют сделать инсталляцию, возмутившую националистов.«Неля Штепа, которая проходит подозреваемым в нескольких уголовных делах и сейчас готовится снова стать мэром Славянска, планирует устроить инсталляцию в честь себя недалеко от мемориала погибшим защитникам Украины между Славянском и Краматорском. Уже сегодня на инсталляции на склоне большими буквами выложено: "Я (изображение сердца), Славянск". Снизу планируют написать: "Ваша Неля Штепа". Уже почти всё готово для того, чтобы высадить сюда цветы», — возмущается издание «Патриот Донбасса» и призывает жителей перекопать своими силами это «святотатство».«Те, кто раскачал войну, оказывается, за "мир". Штепа, которая встречала Стрелкова, теперь будет баллотироваться в мэры, а других альтернативных кандидатов и партий, как ветром сдуло», — не скрывает возмущения донецкий волонтёр и пастор Сергей Косяк.Впрочем, подобные высказывания лишь на руку экс-мэру и добавляют ей популярности в народе, не слишком жалующем приехавших «защищать» страну «героев».Штепа сделала ставку на ОБ, который пока не распался и рассчитывает откусить кусок пирога более популярной в народе ОПЗЖ. Почему бы этим партиям не объединится, тем более, что Ринат Ахметов уже давно не вливает значительных инвестиций в свой мёртвый проект — вопрос риторический, который бесит не только меня, но и большую часть избирателей. Но как бы там ни было, Штепа решила идти в связке с Вадимом Новинским и Евгений Мураевым. Последний, кстати, активно её пиарит в последнее время на телеканале «Наш».Конечно, Штепа широко известна местному населению и, как ни странно, пользуется его любовью. Именно благодаря ей на выборах мэра в 2015 году победил Вадим Лях (от ОБ), избравший своим предвыборным лозунгом «Любить город как Неля». И тут заключается главная интрига выборов. Если Штепа идёт от ОБ, то значит, Ляха никто поддерживать не собирается, и ему придётся или искать ресурсы в других политических силах, или выкручиваться самостоятельно.ОПЗЖ, в свою очередь, пока на 100% не определилась с кандидатом, но вряд ли им станет нынешний мэр. Скорее всего, от партии Виктора Медведчука пойдёт депутат Славянского городского совета Павел Придворов, глава правления Славянского машиностроительного завода, который во всеуслышание заявляет, что «Украиной не должны править фашисты и бандеровцы». Согласитесь, такая позиция сможет поколебать не только шансы Штепы (в суде отвергавшей все обвинения в сотрудничестве с ополченцами ДНР и откровенно говорящей: Донбасс — это единая неделимая Украина, а ЛДНР — террористы), но и дать серьёзную заявку на победу.Ещё одна женщина, вернее депутат, принадлежащий к квоте Джорджа Сороса, Ольга Алтунина, как и экс-нардеп от «Нашего края» Олег Невада шансов не имеют. Про кандидатов от ЕС или Батькивщины можно тоже не говорить, но ведь главное не победа, а участие?Таким образом, борьба сосредоточится между ОПЗЖ, ОБ и нынешним мэром Ляхом.Но самое главное. И Ляху, и Придворову, и остальным кандидатам откровенно подыгрывает Киев, недавно открывший очередное уголовное дело на Штепу. Теперь Штепу подозревают в причастности к убийству офицера СБУ Геннадия Беличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года вблизи посёлка Семёновка, что под Славянском. А также ещё одно уголовное производство против Штепы открыто и касается событий того же дня в Семёновке, когда офицерам СБУ были нанесены тяжкие телесные повреждения — по крайней мере троим. Один из пострадавших — сотрудник спецподразделения «Альфа» Андрей Дубовик, который получил огнестрельное ранение. Он признан потерпевшим по делу. Данные об открытии уголовного производства 29 мая внесены в Единый реестр досудебных расследований.Таким образом, теперь уже Зеленский, а не Порошенко, пытается выдавить из предвыборной гонки самого популярного кандидата. Времена другие — методы те же. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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