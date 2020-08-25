Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизн...
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
Главная / В мире

Предвыборные тезисы: почему Трамп допустил разрыв экономических связей с Китаем

25 августа 2020, 00:10  •  30 • В мире
Дональд Трамп в случае победы на выборах рассмотрит возможность «разъединения» экономик США и Китая. По словам главы Белого дома, пока американская сторона только «теряет сотни миллиардов долларов» и ничего не получает от Пекина. Трамп также добавил, что Вашингтон «отстранится» от КНР и не будет «вести с ней дел», если с китайской стороны «не будет должного отношения» к американцам. По мнению экспертов, подобные заявления президента США стоит расценивать и как «часть предвыборной игры», и как «элемент шантажа». При этом Трамп в случае переизбрания действительно может ужесточить антикитайскую политику, считают аналитики.
 
Президент США Дональд Трамп Reuters © Tom Brenner/File
 

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против полного отсоединения американской экономики от КНР. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Ещё ни одна страна не обдирала нас сильнее, чем Китай... Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. От Китая не получаем ничего. Да, поступают к нам определённые товары, которые мы и сами могли бы производить... (но. — RT) мы не получаем ничего. Только денег лишаемся», — сообщил американский лидер.

Как отметил глава Белого дома, до пандемии COVID-19 у США с Китаем дела шли «лучше, чем когда-либо».

Однако на фоне всемирной вспышки коронавируса ситуация видится Трампу «теперь по-другому». По словам главы Белого дома, Вашингтон «отстранится» от КНР и не будет «вести с ней дел», если со стороны республики «не будет должного отношения» к американцам.

«Я на это, безусловно, пойду», — заявил он, отметив, что сейчас не хочет «устраивать переполох».

При этом, по словам главы Белого дома, если на предстоящих президентских выборах изберут бывшего вице-президента и демократа Джо Байдена, Китай «завладеет» Соединёнными Штатами. Трамп также указал на предостережения со стороны представителей разведслужб США о якобы замыслах Пекина вмешаться в предстоящие выборы в интересах Байдена.

«Он (Байден. — RT) — их человек, и они очень хотят, чтобы я проиграл», — заявил американский лидер.

Накал страстей

 

Напомним, в январе 2020 года Вашингтон и Пекин заключили соглашение о так называемой первой фазе торговой сделки. Согласно договорённости, в ближайшие два года КНР должна была закупить американскую продукцию на общую сумму $200 млрд. По плану Вашингтона это должно было существенно уменьшить торговый дисбаланс между Китаем и США. По данным американского торгового представительства, торговый дефицит в 2018 году составил $419,2 млрд.

Однако отношения двух стран ухудшились после того, как американская сторона выступила с серией обвинений в адрес КНР, связанных с пандемией коронавируса. Сам Трамп неоднократно заявлял, что вина за распространение COVID-19 по планете лежит именно на Китае.

В середине июля глава Белого дома сообщил, что американская сторона считает КНР «полностью ответственной за сокрытие вируса и его распространение на весь мир».

«Они могли это остановить, они должны были это остановить», — сказал Трамп.

Пекин же неоднократно отвергал подобные выпады в свой адрес, подчёркивая, что вирус — «общий враг всего человечества, который может показать своё лицо в любое время и в любом месте мира».

В конце того же месяца Трамп повторил свой обвинительный тезис, подчеркнув, что увеличившаяся безработица в США вследствие пандемии — вина КНР.

На фоне обостряющихся отношений Вашингтона и Пекина Соединённые Штаты 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство, расположенное в штате Техас.

  • Белый дом
  • AFP
  • © Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В ответ на эти действия китайские власти выступили с требованием прекратить работу генерального консульства США в городе Чэнду, расположенном на юго-западе Китая. Как отмечалось в сообщении МИД КНР, «нынешнее положение китайско-американских отношений не отвечает желаниям Китая, и США полностью несут за это ответственность».

Спустя несколько дней после того, как Вашингтон потребовал закрыть дипобъект КНР, Трамп заявил об утрате интереса к торговой сделке с Китаем. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

Очередным доказательством того, что Трамп настроен решительно, стал указ президента США от 7 августа, запрещающий проведение любых сделок с владельцем популярного приложения TikTok — китайской компанией ByteDance. Документ вступает в силу через 45 дней после его подписания американским президентом. Как заявили в Белом доме, приложение якобы представляет угрозу для национальной безопасности США. 

18 августа, выступая в штате Аризона, Трамп и вовсе заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем, в очередной раз указав на вину КНР в распространении COVID-19 по всему миру.  

«Более агрессивные меры»

 

Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев назвал заявление Трампа о полном разрыве связей с Китаем «предвыборной риторикой».

«Сейчас президент США не слишком задумывается о том, что он говорит. Для него главное на данном этапе — мобилизовать свой электорат, а необходимости учитывать научный анализ или элементарную статистику глава Белого дома пока не видит», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Схожей точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«До выборов осталось почти два месяца, оба кандидата от ведущих политических партий США идут ноздря в ноздрю, и антикитайская риторика — часть предвыборной игры. Ведь подобные заявления благоприятно воспринимаются ядерным электоратом Трампа и даже некоторой частью демократов. Но особенно рады таким заявлениям представители рабочего класса Соединённых Штатов из так называемого Ржавого пояса, которые страдают из-за того, что американские транснациональные корпорации в последние годы активно переводили производство в Китай», — заявил аналитик в беседе с RT.

Как уточнил Батюк, Трамп обещает вернуть эти рабочие места в Америку, «однако в какой мере у него это получится — большой вопрос».

«Подобные тезисы хорошо звучат в ходе предвыборных митингов, но осуществлять их на практике — совсем другое дело. Ведь экономики США и КНР очень сильно взаимосвязаны. Достаточно просто зайти в любой американский супермаркет и посмотреть, сколько там товаров с надписью «Made in China». Вашингтон, мягко говоря, не выиграет от полного разрыва связей с Пекином», — сказал эксперт.

По мнению Санакоева, в этой ситуации пострадают обе стороны — не только Китай, но и США.

«Более того, вся мировая экономика почувствует ущерб от таких действий», — отметил он.

  • Флаги США и КНР
  • Reuters
  • © Yuri Gripas
Лихачей заставят платить больше? В России пересчитают тарифы ОСАГО

При этом аналитики сходятся во мнении, что, помимо «предвыборных мотивов», в новых антикитайских заявлениях Трампа «есть элемент шантажа».

«Глава Белого дома прямым текстам говорит Пекину, что если он будет действовать не в интересах США, то Вашингтон будет принимать более агрессивные антикитайские меры. При этом Трамп не учитывает тот факт, что Китай — это давно не та страна, которую они могут шантажировать подобным образом», — считает Санакоев.

Пекин «в любом случае» не пойдёт на поводу у Соединённых Штатов, уверен аналитик.

«Китай будет действовать зеркально, в том числе будет отвечать на санкции, выпады против конкретных компаний. В арсенале Пекина есть такие инструменты, как возможность распродать госдолг США, заменить доллар национальной валютой в платежах с другими странами. Поэтому не исключено, что США, сами того не ведая, своей антикитайской политикой загоняют себя в угол. Разрастание торговой войны с КНР сильно ударит по Штатам, не говоря уже о полном разрыве связей двух стран», — сказал Санакоев.

Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил, что США уже начали постепенно разрывать связи с Китаем, поскольку их не устраивает, что Пекин бросает вызов американскому лидерству в военно-политической, геополитической сферах, а также в экономике. 

«Посредством антикитайских мер Вашингтон старается проводить своего рода системное сдерживание. При этом частичный разрыв связей фактически уже сейчас происходит на наших глазах. Однако это делается постепенно, в противном случае это сразу привело бы к коллапсу мировой экономики», — заявил аналитик.

При этом Блохин не исключает, что в случае переизбрания глава Белого дома действительно ужесточит свои антикитайские действия.

«Это будет процесс поэтапный и постепенный. Они будут постепенно уходить от Китая и переориентируют свои финансовые потоки на страны, которые, по мнению американской стороны, должны заниматься сдерживанием Китая. Это, в первую очередь, Индия, Япония, Южная Корея, Вьетнам, которые призваны сформировать враждебный антикитайский пояс государств», — сказал эксперт в комментарии RT.

Китай же в ответ на такую политику «уже ведёт переориентировку» с Соединённых Штатов на Евразию, Африку и Латинскую Америку, добавил Блохин.

Кроме того, по мнению Батюка, подобная риторика Трампа способствует дальнейшему сближению Пекина и Москвы. 

«Естественно, нынешняя политика Соединённых Штатов, которая одновременно направлена и против КНР, и против России, неизбежно подталкивает обе эти страны навстречу друг другу в политическом и экономическом смысле», — заключил аналитик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
24 августа 2020, 09:35
Из Омска немцы вытащили своего агента? "Посмотрите, какие врачи прилетели за Навальным"
24 августа 2020, 09:35
"19 секунд после взрыва": В Иране рассказали о записи переговоров в сбитом украинском Boeing
24 августа 2020, 13:15
Конец Америки: Власть в США захватывает "поводырь" Байдена
24 августа 2020, 07:45
Почему Европа не хочет сделать из Лукашенко Януковича
24 августа 2020, 16:55
Мужчина обнимал людей в магазине и со смехом объявлял: "Теперь у тебя COVID"
24 августа 2020, 11:25
Турция готова получить второй полк С-400, но есть нюанс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 16:15
Оцените красоту игры: Как Запад зачистил следы убийств на Майдане
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
18 августа 2020, 12:20
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
23 августа 2020, 23:30
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав призыв
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО и Россией
22 августа 2020, 11:40
"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.