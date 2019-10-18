Предвыборные сосиски. Исход парламентских выборов в Польше • 60 • Аналитика









Результат, который предсказывали

Сенсации не случилось. Похожего результата ждали. Ещё в ходе избирательной кампании в Еврокомиссии, раздражённой явным проамериканским курсом Варшавы и её «отходом от европейских ценностей», прогнозировали, что исход голосования решат «предвыборные сосиски» подконтрольного PiS правительства, щедро розданные полякам.



Надо отметить, что эти «сосиски» раздавались в течение всех последних четырёх лет. За счёт своих средств и европейских субсидий правительство прилично вложилось в социальные программы. Наиболее заметным в этом ряду шагом для поляков стало повышение детских пособий. Их подняли примерно до 117 евро, так что с учётом покупательной способности населения размер польского детского пособия превысил пособие шведское.



Больше того, было решено выплачивать пособие не только на второго, но уже и на первого ребёнка. Для бюджета молодой семьи (средняя зарплата в Польше в пересчёте на евро меньше тысячи) это стало серьёзной поддержкой. Порадовала молодёжь и отмена подоходного налога людям в возрасте моложе 26 лет. Впрочем, эту опцию можно отнести в разряд предвыборных, поскольку она начала действовать только с нынешнего августа.



Сильным решением правительства, затронувшим большую часть польского общества, стало снижение возраста выхода на пенсию с 67 до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Не обошлось и без новых предвыборных обещаний. В программе PiS заявлены дополнительные выплаты пенсионерам, новые льготы малому бизнесу и фермерам, крупные вложения в инфраструктуру, медицину и т.д.



Всё это в совокупности лишало оппозицию шансов на высокий результат. Напрасно к полякам взывали их авторитетные лидеры, указывая на то, что правые консерваторы из PiS ведут демонтаж «завоёванных Польшей демократических свобод». Здесь особенно примечательно обращение бывших президентов страны Леха Валенсы, Александра Квасьневского и Бронислава Коморовского.



«13 октября нам предстоят не обычные выборы: на них решится, останется ли Польша демократическим правовым государством или продолжит превращаться в авторитарную диктатуру», – написали экс-президенты в своём открытом письме к нации. Но польский избиратель предпочёл «сосиску», и вряд ли его можно осудить за это.



Польша в европейской геополитике

Дело в том, что против упомянутой «сосиски» демократические силы Польши в очередной раз двинули в массы «европейские ценности», и без того уже изрядно токсичные в этой католической стране. Так, большая дискуссия развернулась вокруг прав на аборты и прав сексуальных меньшинств. Демократы обещали гей-браки, усыновление детей однополыми парами, но, как видим, не нашли поддержку в польском обществе.



К слову, эта тема не сильно волновала и европейских лидеров. Их внимание сосредоточилось на другом. Польша, поднявшаяся на экономической поддержке Евросоюза, преобразилась и наполнилась давними мечтаниями о могуществе и влиянии, по крайней мере – региональном. Варшава стала примерять на себя роль восточноевропейского лидера и вспомнила о пропахшем нафталином проекте «Польша от моря и до моря» (Polska od morza do morza).



Ностальгируя о Средних веках, когда границы федерации Польского королевства и Великого княжества Литовского простирались от Балтийского до Чёрного моря, польская элита теперь периодически наполняет свою идеологию памятью о тех временах. Сегодня, например, в ходу новая реинкарнация давней идеи, сформулированная в проекте «Инициатива трёх морей». Родилась она в 2016 году в головах лидеров пришедшей в Варшаве к власти партии «Право и справедливость».



На этот раз они замахнулись на «Триморье» и включили в свою геополитическую орбиту, кроме Балтийского и Чёрного морей, побережье Адриатики. Там в хорватском Дубровнике в августе 2016 года прошёл первый саммит государств, заинтересованных в реализации нового проекта. Его цель президент Польши Анджей Дуда сформулировал так – «Укрепление Европы: соединяя Север и Юг».



На саммит пригласили представителей Хорватии, Венгрии, Словакии, Чехии, Австрии, Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Турции, Словении, Македонии, Черногории, Косово и Албании. Заметим, большинство участников мероприятия являются членами Евросоюза. Остальные в той или иной мере декларируют желание вступить в это содружество. В Брюсселе напряглись, увидев в инициативе Варшавы угрозу создания некого мини ЕС, сконструированного по польским лекалам.





С тех пор проект оброс новыми идеями (проложить газовую магистраль с Севера на Юг Восточной Европы, возродить речной путь из польского Гданьска в украинский Херсон и пр.), но далеко не продвинулся. Сказывается отсутствие необходимых средств и сопротивление польским новациям со стороны брюссельских чиновников.



«Восточные кресы» остались в мечтах

Как бы то ни было, польская элита почувствовала драйв регионального лидерства и стала без стеснения задирать Старую Европу. Например, от Германии, вложившей в новом веке в развитие Польши десятки миллиардов евро, Варшава потребовала репараций за потери, понесённые в годы Второй мировой войны. (Поляки оценили их в $900 миллиардов.)



Самому Брюсселю польские власти отказали в размещении мигрантов на своей территории, оспорили избрание Дональда Туска председателем Евросовета, заблокировали решение Еврокомиссии об увеличении пропуска российского газа по газопроводу OPAL. Нынешним летом в разгар экономической конфронтации Евросоюза и Соединённых Штатов польский МИД откровенно встал на сторону Вашингтона. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил с публичным заявлением (его продублировал телеканал TVN24) , в котором отметил, что «странам Европы следует всегда принимать во внимание мнение США», поскольку ослабленный ЕС не может самостоятельно «противостоять вызовам в лице России, Китая и Ирана».



Словом, прежде сговорчивая Польша при власти правоконсервативной PiS стала головной болью еврочиновников и лидеров стран Старого Света. Они огрызаются, пеняют Варшаве на отход от демократии и «европейских ценностей». Хотя их больше беспокоят попытки поляков диктовать Европе свою политическую повестку, прямо влиять на принятие всех важнейших для ЕС решений. То есть стать вровень со странами, определяющими стратегию Евросоюза.



Нельзя сказать, что Польше удаётся «ломать Европу». Варшава от противостояния с Брюсселем тоже несёт издержки. Например, на украинском направлении. Здесь аппетиты Польши самые большие: от компенсации за утерянное имущество в так называемых «Восточных кресах» – до восстановления страны в границах 1939 года. Поляки даже начали публиковать карты, на которых включали в свою территорию западные области Украины (Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Ровненскую и Тернопольскую).



В Брюсселе и Берлине поняли, что в новых границах Польша будет покрупнее нынешнего «локомотива ЕС» – Германии, и отсекли Варшаву от участия в разрешении украинского кризиса. Это сильно ударило по самолюбию поляков (а заодно продемонстрировало восточным европейцам реальный политический вес Варшавы), но пришлось смириться.



И всё-таки Брюсселю не удалось оттереть PiS от реальной власти в Польше. (Особенно активен в этом был председатель Евросовета Дональд Туск, открыто агитировавший за польских либералов.) Теперь в ЕС объясняют свою неудачу «предвыборными сосисками» правительства консерваторов. Но факт остаётся фактом: в ближайшие четыре года Варшава останется под властью правоконсервативных националистических сил, и это обстоятельство не добавит единства Евросоюзу… В воскресенье в Польше прошли выборы в Сейм и Сенат страны. По их итогам правящая правоконсервативная партия «Право и справедливость» (PiS) набрала 43,59% голосов. (Это наивысший процент, полученный на выборах одной партией, за всё постсоциалистическое время Польши, с 1989 года.) Теперь PiS обеспечила себе 235 депутатских мандатов из 460 в нижней палате (в Сенате ей достанется 48 мест из 100) и снова самостоятельно сформирует правительство страны.Сенсации не случилось. Похожего результата ждали. Ещё в ходе избирательной кампании в Еврокомиссии, раздражённой явным проамериканским курсом Варшавы и её «отходом от европейских ценностей», прогнозировали, что исход голосования решат «предвыборные сосиски» подконтрольного PiS правительства, щедро розданные полякам.Надо отметить, что эти «сосиски» раздавались в течение всех последних четырёх лет. За счёт своих средств и европейских субсидий правительство прилично вложилось в социальные программы. Наиболее заметным в этом ряду шагом для поляков стало повышение детских пособий. Их подняли примерно до 117 евро, так что с учётом покупательной способности населения размер польского детского пособия превысил пособие шведское.Больше того, было решено выплачивать пособие не только на второго, но уже и на первого ребёнка. Для бюджета молодой семьи (средняя зарплата в Польше в пересчёте на евро меньше тысячи) это стало серьёзной поддержкой. Порадовала молодёжь и отмена подоходного налога людям в возрасте моложе 26 лет. Впрочем, эту опцию можно отнести в разряд предвыборных, поскольку она начала действовать только с нынешнего августа.Сильным решением правительства, затронувшим большую часть польского общества, стало снижение возраста выхода на пенсию с 67 до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Не обошлось и без новых предвыборных обещаний. В программе PiS заявлены дополнительные выплаты пенсионерам, новые льготы малому бизнесу и фермерам, крупные вложения в инфраструктуру, медицину и т.д.Всё это в совокупности лишало оппозицию шансов на высокий результат. Напрасно к полякам взывали их авторитетные лидеры, указывая на то, что правые консерваторы из PiS ведут демонтаж «завоёванных Польшей демократических свобод». Здесь особенно примечательно обращение бывших президентов страны Леха Валенсы, Александра Квасьневского и Бронислава Коморовского.«13 октября нам предстоят не обычные выборы: на них решится, останется ли Польша демократическим правовым государством или продолжит превращаться в авторитарную диктатуру», – написали экс-президенты в своём открытом письме к нации. Но польский избиратель предпочёл «сосиску», и вряд ли его можно осудить за это.Дело в том, что против упомянутой «сосиски» демократические силы Польши в очередной раз двинули в массы «европейские ценности», и без того уже изрядно токсичные в этой католической стране. Так, большая дискуссия развернулась вокруг прав на аборты и прав сексуальных меньшинств. Демократы обещали гей-браки, усыновление детей однополыми парами, но, как видим, не нашли поддержку в польском обществе.К слову, эта тема не сильно волновала и европейских лидеров. Их внимание сосредоточилось на другом. Польша, поднявшаяся на экономической поддержке Евросоюза, преобразилась и наполнилась давними мечтаниями о могуществе и влиянии, по крайней мере – региональном. Варшава стала примерять на себя роль восточноевропейского лидера и вспомнила о пропахшем нафталином проекте «Польша от моря и до моря» (Polska od morza do morza).Ностальгируя о Средних веках, когда границы федерации Польского королевства и Великого княжества Литовского простирались от Балтийского до Чёрного моря, польская элита теперь периодически наполняет свою идеологию памятью о тех временах. Сегодня, например, в ходу новая реинкарнация давней идеи, сформулированная в проекте «Инициатива трёх морей». Родилась она в 2016 году в головах лидеров пришедшей в Варшаве к власти партии «Право и справедливость».На этот раз они замахнулись на «Триморье» и включили в свою геополитическую орбиту, кроме Балтийского и Чёрного морей, побережье Адриатики. Там в хорватском Дубровнике в августе 2016 года прошёл первый саммит государств, заинтересованных в реализации нового проекта. Его цель президент Польши Анджей Дуда сформулировал так – «Укрепление Европы: соединяя Север и Юг».На саммит пригласили представителей Хорватии, Венгрии, Словакии, Чехии, Австрии, Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Турции, Словении, Македонии, Черногории, Косово и Албании. Заметим, большинство участников мероприятия являются членами Евросоюза. Остальные в той или иной мере декларируют желание вступить в это содружество. В Брюсселе напряглись, увидев в инициативе Варшавы угрозу создания некого мини ЕС, сконструированного по польским лекалам.С тех пор проект оброс новыми идеями (проложить газовую магистраль с Севера на Юг Восточной Европы, возродить речной путь из польского Гданьска в украинский Херсон и пр.), но далеко не продвинулся. Сказывается отсутствие необходимых средств и сопротивление польским новациям со стороны брюссельских чиновников.Как бы то ни было, польская элита почувствовала драйв регионального лидерства и стала без стеснения задирать Старую Европу. Например, от Германии, вложившей в новом веке в развитие Польши десятки миллиардов евро, Варшава потребовала репараций за потери, понесённые в годы Второй мировой войны. (Поляки оценили их в $900 миллиардов.)Самому Брюсселю польские власти отказали в размещении мигрантов на своей территории, оспорили избрание Дональда Туска председателем Евросовета, заблокировали решение Еврокомиссии об увеличении пропуска российского газа по газопроводу OPAL. Нынешним летом в разгар экономической конфронтации Евросоюза и Соединённых Штатов польский МИД откровенно встал на сторону Вашингтона. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил с публичным заявлением (его продублировал телеканал TVN24) , в котором отметил, что «странам Европы следует всегда принимать во внимание мнение США», поскольку ослабленный ЕС не может самостоятельно «противостоять вызовам в лице России, Китая и Ирана».Словом, прежде сговорчивая Польша при власти правоконсервативной PiS стала головной болью еврочиновников и лидеров стран Старого Света. Они огрызаются, пеняют Варшаве на отход от демократии и «европейских ценностей». Хотя их больше беспокоят попытки поляков диктовать Европе свою политическую повестку, прямо влиять на принятие всех важнейших для ЕС решений. То есть стать вровень со странами, определяющими стратегию Евросоюза.Нельзя сказать, что Польше удаётся «ломать Европу». Варшава от противостояния с Брюсселем тоже несёт издержки. Например, на украинском направлении. Здесь аппетиты Польши самые большие: от компенсации за утерянное имущество в так называемых «Восточных кресах» – до восстановления страны в границах 1939 года. Поляки даже начали публиковать карты, на которых включали в свою территорию западные области Украины (Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Ровненскую и Тернопольскую).В Брюсселе и Берлине поняли, что в новых границах Польша будет покрупнее нынешнего «локомотива ЕС» – Германии, и отсекли Варшаву от участия в разрешении украинского кризиса. Это сильно ударило по самолюбию поляков (а заодно продемонстрировало восточным европейцам реальный политический вес Варшавы), но пришлось смириться.И всё-таки Брюсселю не удалось оттереть PiS от реальной власти в Польше. (Особенно активен в этом был председатель Евросовета Дональд Туск, открыто агитировавший за польских либералов.) Теперь в ЕС объясняют свою неудачу «предвыборными сосисками» правительства консерваторов. Но факт остаётся фактом: в ближайшие четыре года Варшава останется под властью правоконсервативных националистических сил, и это обстоятельство не добавит единства Евросоюзу… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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