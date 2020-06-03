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Предвыборные разгоны: удастся ли Джо Байдену увеличить шансы на избрание на фоне волнений в США
03 июня 2020, 18:50 • 73 • В мире
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действия администрации Дональда Трампа на фоне протестных акций в стране. В ответ Трамп назвал Байдена слабым политиком, который за 40 лет «ничего не сделал». В Соединённых Штатах уже больше недели продолжаются демонстрации против полицейской жестокости на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания. Протесты в ряде городов переросли в беспорядки и погромы. Эксперты считают, что Демпартия хочет выставить Дональда Трампа неэффективным руководителем и спровоцировать его на применение силы.
Reuters © Joshua Roberts
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден выступил с публичным обращением, в котором осудил действия Дональда Трампа в ходе продолжающихся в стране беспорядков.
Байден заявил, что Соединённым Штатам нужен лидер, и пообещал в случае своего избрания не «раздувать пламя ненависти».
Выступление Байдена состоялось в Филадельфии, где протесты против полицейского произвола переросли в погромы и ожесточённые массовые беспорядки.
В своём выступлении он обратил внимание на выступление Трампа в церкви рядом с Белым домом. При этом выступавших там протестующих он назвал «мирными».
«Когда мирных демонстрантов по приказу президента разгоняют от порога народного дома, Белого дома, с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, чтобы организовать фотосессию у благородной церкви, можно простить нас за убеждение, что президента больше интересует власть, чем принципы», — сказал Джо Байден.
Это стало первым за последние несколько месяцев публичным выступлением бывшего вице-президента за пределами его родного штата Делавер, где он находился в изоляции из-за пандемии коронавируса.
Джо Байден будет использовать ситуацию с беспорядками как возможность выставить Дональда Трампа некомпетентным и при этом авторитарным президентом, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Несомненно, сложившаяся ситуация играет на руку демократам — сейчас они связывают внутреннюю плачевную ситуацию в США с деятельностью администрации Трампа, поскольку беспорядки наслоились на экономический спад, вызванный коронавирусом. Если до пандемии на демократах, в том числе и Джо Байдене, все американцы поставили крест, а Трамп выглядел абсолютным лидером, то беспорядки в США сейчас дают большой шанс Байдену», — пояснил эксперт.
Президент США Дональд Трамп ответил на критику Байдена, обвинив того в политической слабости и отсутствии каких-либо реальных результатов за почти полувековую политическую карьеру.
«Сонный Джо в политике уже 40 лет, но он ничего не сделал. Теперь он притворяется, будто у него есть ответы. Но он даже не знает вопросов. Слабость не поможет справиться с анархистами, мародёрами и бандитами, а Джо всю жизнь проявлял политическую слабость. ЗАКОН И ПОРЯДОК!», — написал Трамп в своём Twitter.
Протестная волна
Напомним, что в США больше недели продолжаются масштабные акции протеста против полицейского произвола в отношении афроамериканцев. Волнения, перешедшие в погромы и массовые беспорядки, начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного 25 мая в Миннеаполисе.
В социальных сетях была опубликована видеозапись задержания Флойда полицией после попытки расплатиться в магазине поддельной купюрой. На видео белый полицейский прижимает Флойда коленом к земле, сильно надавив ему на шею. Мужчина несколько раз пожаловался на нехватку воздуха, а потом потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации.
Почти половину населения города Миннеаполис составляют афроамериканцы, которые вышли на акции протеста после публикации видео и известии о смерти Флойда в ходе задержания. Вскоре к ним присоединились по всей стране активисты движения за права темнокожего населения Black Lives Matter.
Несмотря на то, что полицейские были уволены, а офицер Дерек Шовин, придавивший шею Флойда, был арестован и обвинён в убийстве третьей степени, волнения не прекратились.
Акции протеста вскоре переросли в массовые беспорядки, которые сопровождаются погромами, мародёрством и поджогами.
По данным агентства Associated Press за всё время продолжающихся демонстраций были арестованы более 9 тыс. человек. В 29 штатах властям пришлось привлечь к поддержанию порядка более 20 тыс. солдат Национальной гвардии США.
В ходе беспорядков, по данным СМИ, погибли 12 человек.
Предвыборный фактор
Дональд Трамп 2 июня пригрозил подавить беспорядки при помощи военных, введя в американские города регулярные войска.
«Я мобилизую все имеющиеся у федерального правительства ресурсы, как гражданские, так и военные, чтобы прекратить протесты и мародёрство, положить конец разгрому и поджогам и защитить права законопослушных американцев, в том числе права, гарантированные второй поправкой (к конституции США. — RT)», — пообещал Трамп.
Высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома сообщил Associated Press, что на деле Дональд Трамп не торопится привлекать армию к подавлению беспорядков и его целью является принуждение губернаторов к более масштабному задействованию Национальной гвардии.
В отличие от гвардейцев, солдаты регулярной армии подчиняются федеральным властям США, и привлечение их к подобным силовым акциям является уникальным случаем централизации власти, редко встречающимся в современной американской истории.
Эксперты считают, что ситуация с беспорядками будет использоваться политическими силами Америки для укрепления своих позиций в предвыборной гонке. Ведь несмотря на протесты, в США продолжается подготовка к грядущему выборному циклу. За время беспорядков в девяти штатах и столичном Округе Колубмия прошли президентские праймериз.
Джо Байден, де-факто являющийся кандидатом в президенты от Демократической партии, заручился поддержкой ещё нескольких сотен партийных делегатов, которые должны формально утвердить его кандидатуру на предстоящем съезде партии в Августе. Победу на президентских праймериз Республиканской партии одерживает и Дональд Трамп — 2 июня он выиграл предварительные выборы в штатах Индиана и Пеннсильвания.
Константин Блохин отметил, что сейчас для Демократической партии США может повториться ситуация 1992 года — тогда жестокое обращение полицейских с темнокожим жителем Лос-Анджелеса привело к масштабным беспорядкам и помешало переизбранию республиканца Джорджа Буша-старшего на второй срок.
Подобные беспорядки негативно влияют на имидж и шансы Трампа переизбраться на второй срок, считает Константин Блохин.
«Сегодня рейтинг Трампа падает, а Байдена растёт. Однако эта ситуация также негативно сказывается и на Демократической партии. Демократический электорат смотрит на работу местных властей демократов и понимает, что они неэффективные менеджеры, управленцы и лидеры, поскольку не могут обеспечить им стабильность», — отметил политолог.
В беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что нынешние события способствуют консолидации сторонников Трампа среди республиканцев.
«Трамп сейчас пытается восстановить закон и порядок. Это усиливает его позиции, потому что американцы реально столкнулись с ситуацией, когда нужно защищать свою страну от мародёров», — отметил политолог.
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