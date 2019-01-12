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Предвыборные обещания Трампа: Глава Белого Дома перенёс внимание со стены на фармацевтическую отрасль

12 января 2019, 10:09  •  123 • В мире
Президент Дональд Трамп стал писать в своем Twitter о выполнении своего предвыборного обещания, касаемого снижения цен на лекарства. Это произошло после того как все его громкие заявления о стене на границе с Мексикой, опубликованные в социальной сети, так и не привели на практике не к какому продвижению в этом направлении. Трамп решил переключить внимание своего электората.
Впервые за полвека цены на лекарства понизились в Соединенных Штатах, такое заявление написал в Twitter американский лидер Дональд Трамп.
Такая резкая смена риторики от постоянных постов про стену с Мексикой — понятно. Выполнение предвыборных обещаний под угрозой. В десятку самых громких обещаний вошли: и ограждение страны от нелегальных иммигрантов и ликвидировать программу Obamacare. Вместо нее он обещал добиваться "прозрачного ценообразования" от фармацевтических компаний, передать властям штатов все полномочия по управлению программой социальной помощи малоимущим Medicaid, не сокращать расходы на медицинские программы для пожилых и малоимущих американцев.
И если выполнение обещания защиты от нелегальных иммигрантов уже привело страну к шатдауну, то тепнрь Трамп взялся за фармацевтическую отрасль.
Он навязчиво указывает, что только за 19 месяцев его работу на сегодняшнем посту, жители Штатов сэкономили $26 млрд на рецептурных лекарствах.
"Наша политика по выводу более дешевых, непатентованных препаратов на рынок работает!" — заверяет президент.
Все началось в мае 2018 года, когда администрация Трампа представила ряд проектов по остановке роста цен на рецептурные лекарства. Сюда вошли следующие разработки правительства: получение льгот по программе медицинского страхования Medicare, раскрытие стоимости лекарств в рекламе и др.
10 января сенатор Берни Сандерс и член Палаты представителей США Элайджа Каммингз выступили с законопроектом, они предлагают их стоимости к средним ценам в Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Японии.

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