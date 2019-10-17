Предвыборные дебаты в США: Россию будет ненавидеть любой американский президент

Автор:

Латышев Сергей

Крупнейшие общенациональные дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии, состоявшиеся во вторник в штате Огайо, показали, что для России нет никакой разницы, кто победит на предстоящих президентских выборах в США. Как демократы, так и республиканцы считают нашу страну своим врагом. Поэтому будут и дальше соревноваться друг с другом в том, чья политика в отношении России и русских более крутая.

Казалось бы, таких ужасных, вернее – никаких отношений между Москвой и Вашингтоном, ведущим против России гибридную войну, как при лже-русофиле Дональде Трампе, не было никогда. Но демократы считают, что этого мало. Только, когда они придут к власти, за то же самое – недостаточную жёсткость по отношению к России – их будут клевать уже республиканцы. Таковы правила игры.

Что они несут?

Поскольку Демпартия сейчас в оппозиции, тон в словесных наездах на Россию задаёт она. Этим и отметились в Огайо претендующие на президентский пост видные демократы.

США должны жёстко противостоять России на мировой арене и не позволять вмешиваться в американские выборы, подчеркнул сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. Последнее, похоже, наверняка произойдёт, если того не изберут.

«Совершенно очевидно, что мы не можем позволить русским продолжать укреплять позиции на мировой арене. Мы не можем позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, в Латвии и Литве. И мы должны твёрдо заявить о том, что они не могут вмешиваться в наши выборы, что совершенно неприемлемо», – заявил сенатор. Он обвинил Трампа в том, что тот «больше контактирует с Владимиром Путиным, чем с нашим союзником Ангелой Меркель», и пообещал «положить этому конец и восстановить целостность американской внешней политики».

При Букере контакты США с Россией вообще прекратятся?

Ему вторил бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк. Этот деятель заявил о необходимости «проявлять твёрдость в том, чтобы заставлять Россию отвечать за её попытки подорвать величайшую в мире демократию». Речь идёт, конечно, не об Индии, а о США.

Этот политикан утверждал, что «до сих пор благодаря политике Дональда Трампа русским удавалось уходить от ответа за их действия». О'Рурк не был оригинален, поставив России в вину её пресловутое вмешательство в американские выборы, а также продолжающиеся попытки нарушить суверенную внешнюю политику.

Если послушать ведущих демократов, президент США – безнадёжный безумец. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

«Для того чтобы противостоять России на мировой арене, необходимо восстановить наши союзнические связи с другими странами, поскольку именно это делает Америку сильной», – назидательно подчеркнул техасец.

Нам нужно сказать России следующее: «Послушайте, мы всё поняли. Мы вмешивались в чужие выборы, вы вмешались в наши. Теперь этому должен быть положен конец. Если этого не произойдёт, мы будем воспринимать это как враждебный акт против американцев»,

– провозгласил бизнесмен Эндрю Янг.

По видимому, он имел в виду, что, если у него и демократов в целом что-то пойдёт не так, это и будет неопровержимым доказательством «вмешательства» России в американские выборы. Логика – зубодробительная.

Миллиардер Том Стейер обвинил Трампа в проведении «провальной» политики в отношении России и в том, что он распугал при этом «традиционных союзников» США.

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар утверждала, что «ситуация ещё серьезнее, чем кажется, ибо мы не обсуждаем подробно вопрос о том, как не допустить вмешательства России в наши выборы». Клобушар обвинила Россию «не просто во вмешательстве в американские выборы, а во вторжении в них», а Трампа ещё и в том, что тот своей политикой в отношении Ирана «укрепляет» Россию и Китай.

В лучших традициях американского лицемерия эта политическая дама напомнила, что США и Россия неравнозначны в «моральном отношении».

Раскручиваемая Трампом тема коррупции семейства Байденов на Украине начинает приносить плоды: бывший вице-президент США уже не фаворит у демократов в предвыборной гонке. Фото: Preston Ehrler/Globallookpress

Конечно, щедро финансировать российскую оппозицию и готовить в других странах «оранжевые революции» – это морально. А если кто-то за рубежом, купившись – вместе с половиной Америки – на красивые слова, симпатизировал не тому кандидату на американских выборах, это – «вторжение», за которое надо примерно наказать.

Не отставал от других уличённый Белым домом в коррупции экс-вице-президент США Джо Байден, который уже не является у демократов фаворитом президентской гонки. Назвав Трампа «безумным», он обвинил стремящегося на словах «поладить» с Россией президента в проведении «беспорядочной и непродуманной» внешней политики. Байден предупредил, что в случае переизбрания Трампа безопасность США окажется под угрозой, Североатлантический альянс – «перестанет существовать», и быть тогда «большой беде».

«Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: "Я верю Владимиру Путину, я не верю нашей разведке"», – демагогически заявил Байден. Он также приписал Трампу неготовность выполнять обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны стран – членов НАТО на военное нападение на одну из них.

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис обвинила Трампа в том, что тот своей политикой сделал Москву «победителем» в Сирии, да ещё вместе с «Ираном, Асадом и ИГИЛ террористическая организация, запрещена в России)».

Подводим итоги

Таким образом, России досталось от большинства участников дебатов, транслировавшихся на всю страну и остальной мир. Это означает, что, несмотря на шутки Путина о том, что Россия снова «обязательно вмешается» в американские выборы, даже сама мысль о чём-то подобном в голову никому в Москве не придёт. Разве что в Киеве, чтобы в очередной раз подставить «москалей». Потому что по части ненависти к России, ставшей заложницей внутриполитической ситуации в США, так как ничто иное расколовшуюся американскую элиту больше так сильно не объединяет, между «ослами» (демократы) и «слонами» (республиканцы) никакой разницы нет.

России остаётся лишь наблюдать со стороны за театральным психозом этих политических клоунов, принимая меры по укреплению экономики и безопасности страны в свете дальнейшего неизбежного обострения конфронтации с США. Независимо от того, кто будет сидеть в Белом доме – Трамп или Байден, американцы продолжат прессинговать Россию в надежде на то, что она капитулирует и пойдёт под американцев, чтобы потом навалиться всеми силами и со всех сторон на Китай.