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Предвыборную программу Собянина сформируют к августу

30 июня 2018, 15:09  •  66 • Политика

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы и действующий градоначальник Сергей Собянин заявил о том, что его предвыборная программа будет сформирована к 1 августа.

"Мы постараемся до 1 августа сформировать основные направления нашей программы. Это, конечно, не какой-то документ с печатями, но по крайней мере основа, чтобы можно было ее в течение месяца обсуждать. Направления программы нам известны: транспорт, экология, социальная политика - образование, здравоохранение - ключевые вещи, которые мы с самого начала взяли как ключевые", - сказал он в субботу на встрече с членами своего избирательного штаба.

Он также поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба за собранные подписи избирателей и муниципальных депутатов.

"Спасибо всем волонтерам, которые собирали подписи, это большая, трудная, очень важная работа. Сейчас я вместе с вами смотрю на эти подписи, и скажу, что это непростое дело. Смотришь на имена, фамилии людей, которых не знаешь, и тебя охватывает волнение, потому что это люди, которые отдали за тебя свои подписи, поддержали тебя, это очень важно. Очень важно, что одновременно со сбором подписей мы собираем огромное количество пожеланий, наказов от москвичей, которые касаются в целом развития города, транспорта, экологии, медицины, развития каждого района, каждого двора", - сказал Собянин, поблагодарив москвичей, отдавших свою подпись в его поддержку.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Он участвует в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

Претендент на пост мэра, чтобы зарегестрироваться кандидатом на выборы, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Ранее глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков объявил, что все необходимые подписи для регистрации кандидата собраны.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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