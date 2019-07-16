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Предвыборная Украина. Главный спор — об отношении к России

16 июля 2019, 07:54  •  89 • Аналитика
Предвыборное ристалище на Украине входит в финальную стадию и потому становится всё более ожесточённым. Местные социологи упражняются в рейтингах партий и отдельных кандидатов, засеивают информационное поле хлёсткими прогнозами. При этом достаточно мало внимания уделяется обсуждению того, как обустроить Украину, сделать её политическую и административную структуры устойчивыми, как поднять экономику и благосостояние населения, как вернуть народу единство и взаимопонимание.




Генпрокуратуру напугал телемост


Вместо этого главный спор соискателей депутатских мандатов идёт об отношении к России. Такой предвыборный дискурс сумела навязать украинскому обществу уходящая политическая сила, выпестованная кровавым Майданом. Пять лет она могла держать власть не достижениями в экономике и политике, а лишь пугая украинцев «российской угрозой», «российской агрессией» и прочими внешними страшилками, на которые списывались все внутриполитические и международные провалы действующей власти.


Жертвой этой антироссийской истерии стал на прошлой неделе телемост «Надо поговорить» между государственным российским телеканалом «Рсссия-1» и частным украинским телеканалом NewsOne . Как только стало известно об этом проекте, генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил NewsOne в «покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины».

Казалось бы, только в сильно воспалённом воображении можно принять за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации россиян» открытое общение простых людей из двух соседних стран. Однако в Киеве настолько боятся правды о печальных итогах реальной политики постмайданной власти, боятся увидеть своё истинное отражение в общественном настроении, что пришли в сильное возбуждение.

Модератором его стал генпрокурор Украины, а само ведомство Луценко тут же начало против владельцев и руководителей NewsOne уголовное производство по статье о финансировании терроризма. В тему подвязались разного рода националисты, которые, не стесняясь правосудия, выступили с прямыми угрозами физической расправы над журналистами NewsOne.

Под таким беспрецедентным прессом украинский телеканал вынужден был выйти из проекта. «Россия-1» в пятницу провела сама телемост с Украиной, используя онлайн-видеосвязь Интернета. Даже по мнению записных критиков России из телеканал «Дождь» в ходе телемоста обычные граждане Украины и России, а также принявшие участие в общении деятели науки, кино и спорта, не обсуждали политические темы. Тем не менее, уже на следующий день российских телеведущих Андрея Малахова и Марию Ситтель с уже известной нам формулировкой «за участие в информационно-пропагандистской провокации» внесли в базу данных одиозного сайта «Миротворец».

С соседом надо дружить


Властный окрик телеканалу не смог скрыть очевидного факта: всё больше украинцев стали выступать за нормализацию отношений с Россией. Опросы, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС) показали рост симпатий украинцев к России. Почти половина опрошенных (48%) заявили о своём «положительном отношении к России». Годом ранее этот показатель был на 11 процентных пунктов ниже.

Свой опрос КМИС провел еще до президентских выборов, позднее к этой «опасной теме» не обращался, замеряя в основном рейтинги партий и претендентов. Однако факт остаётся фактом, социологи отмечают «очевидный тренд на рост лояльности жителей Украины к России».

Похожая ситуация наблюдается и в украинском бизнес-сообществе. Его настроение ещё весной в эфире телеканала «НАШ» выразил депутат Верховной рады Вадим Новинский. Он заметил: «Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка $75–80 млрд. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят… Жить с соседом нужно в нормальных отношениях — только плохой хозяин живет с соседом в постоянной ссоре. Хороший хозяин с соседом дружит».

Похожего мнения придерживается и один из активных участников нынешней выборной кампании, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. По его словам, украинцы лишились сотен тысяч рабочих мест, а гривна сильно ослабла из-за ведения Киевом «дикой» экономической политики в отношениях с Россией.

Телеканал «112 Украина» приводит цитату Бойко о неграмотной экономической политике Украины, вследствие которой образовалось отрицательное сальдо в торговле с Россией на $3 миллиарда. «У них мозгов не хватало выровнять торговый баланс, продавать столько же, сколько покупать», – охарактеризовал политик действующую украинскую власть и отметил, – в Россию продали товаров на $4,5 млрд. за прошлый год, а купили — на $7,5 млрд.».

Иными словами, несмотря на антироссийскую истерию в кабинетах киевской власти, страны продолжают вести взаимную торговлю. Однако характер её таков, что Украина несёт ощутимые потери. Национальная валюта падает, а правительство компенсирует потери бюджета за счёт кредитов Международного валютного фонда и загоняет страну в долговую кабалу.


Московское направление приносит прибыль


Напомним, так оценивает ситуацию на Украине один из самых ярких оппозиционных политиков. Но правда пробивается и через сухую статистику. В прошлую среду, например, украинское издание LIGA.net со ссылкой на данные компании «Укрзализныця» сообщила занимательную новость.

Оказывается, самым прибыльным направлением Украинских железных дорог стал поезд №5/6 сообщением Киев – Москва. За пять месяцев 2019 года он принёс компании 117,7 миллиона гривен (288,03 млн . руб.). За первое полугодие 2018 года «Укрзализныця» получила на этом направлении вдвое меньше прибыли – 64,5 млн. грн. (157,84 млн. руб.).

LIGA.net приводит сравнение: прибыль поезда Киев – Москва превышает совокупную прибыль пяти самых доходных поездов на внутренних направлениях. Кроме киевского поезда в пятёрке самых прибыльных на международных линиях – Одесса – Москва, Львов – Москва, Кривой Рог – Москва и Днепр – Москва. Они принесли прибыль «Укрзализныци» от 21 до 39 млн. грн.

Меж тем ещё в прошлом августе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пытался прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. В качестве экономической альтернативы «Укрзализныце» был предложен новый «перспективный проект», так называемый «Поезд четырех столиц» по маршруту Киев – Минск – Вильнюс – Рига. В планах была ещё пятая столица – Таллин. Но экономные эстонцы от украинской затеи отказались. Посчитали, что авиасообщение между Украиной и Эстонией будет и быстрее и дешевле. Кроме прочего в Таллине не ждали массового потока туристов из Киева.

Так оно в итоге и вышло. «Поезд четырех столиц», первый рейс которого в Прибалтике встречали с оркестром, оказался нерентабельным. Теперь его убытки «Укрзализныця» перекрывает доходами на московском направлении и стойко отбивается от дурных инициатив министра Омеляна.

Невесёлые итоги


Не только украинские железнодорожники, но и другие бизнес-компании стали скептически относиться к политическим инициациям и бороться за свои доходы. Положение к этому обязывает. За пять лет постмайданной власти даже по официальной статистике доходы населения упали почти на 20 процентов.

Это среднестатистические данные. А вот более общие. Не так давно украинская газета «Сегодня» со ссылкой на опрос Research & Branding Group сообщила, что «из-за сложного материального положения основная масса украинцев — примерно 91% опрошенных — перешла на режим экономии». Основная экономия приходится на четыре статьи семейного бюджета – отпуск, одежда, продукты и коммунальные услуги.

С таким неприятным багажом идут к нынешним выборам постмайданные украинские власти. Поэтому закономерно, что они сегодня пытаются разыграть антироссийскую карту и на этой риторике пусть частично, но сохранить своим позиции. Удастся ли им это? Увидим уже в ближайшее воскресенье…
Геннадий Грановский

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