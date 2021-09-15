Предвыборная правда от Никиты Михалкова: "Балласт, фальшь, двойные стандарты"

В преддверии выборов режиссёр Никита Михалков сделал довольно резкое заявление о тех, кто выставляет свои кандидатуры. Он заявил, что в современной власти накопилось очень много "балласта, фальши и двойных стандартов".

Последний перед выборами выпуск авторской передачи Никиты Михалкова "Бесогон" вышел под названием "Анатомия власти". И не зря. Режиссёр в свойственной ему манере препарировал все ведущие политические силы России, указав на недостатки и достоинства каждого известного кандидата. А затем перешёл к характеристике действующей власти.

По мнению Михалкова, во властных структурах есть огромное количество людей, не соответствующих тем постам, которые они занимают.

"Во власти очень много талантливых, деятельных, действующих, полезных людей. Причём во всех партиях. Необязательно в "партии власти". Они есть. Но есть и балласт, есть и фальшь, есть и двойные стандарты", - заявил Михалков.

Режиссёр подчеркнул, что сам он никогда не был членом какой-либо партии. "Мне тоже не нравятся очень многие вещи, которые происходят у нас в стране. И я понимаю, что они мешают нам, они раздражают нас", - признался мэтр.

Он уточнил, что вовсе не призывает голосовать за "Единую Россию" или против "Единой России": "Голосуйте за кого хотите, кому верите. Но помните, что самая главная наша задача - это сохранить нашу страну".