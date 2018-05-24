Предвыборная эскалация: связан ли визит экс-главы ЦРУ Помпео в Донбасс с обострением конфликта на востоке Украины

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что свой последний рабочий визит на посту главы ЦРУ он нанёс в Донбасс. Аналогичные данные ещё в начале марта сообщили военные самопровозглашённой ДНР. По их информации, в ходе переговоров Помпео поручил Киеву подготовить ряд провокаций на линии соприкосновения. Тем не менее эксперты не склонны напрямую связывать обострение на юго-востоке страны с визитом экс-директора ЦРУ. По словам политологов, США выгодно создание нестабильности в регионе, однако в переводе конфликта в активную фазу заинтересован исключительно президент Украины Пётр Порошенко, который боится проиграть следующие выборы.

Последняя рабочая поездка экс-директора ЦРУ Майка Помпео в качестве главы разведслужбы состоялась в Донбасс. Такое заявление сделал сам госсекретарь США, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

«Последняя поездка, которую я совершил в своей предыдущей роли, состоялась в действительности в Донбасс, чтобы посмотреть на вызовы, с которыми там сталкивается Украина и её народ», — рассказал Помпео.

Это заявление прозвучало на фоне серьёзного обострения обстановки на востоке Украины. Подразделения ВСУ несколько раз обстреляли Горловку и другие населённые пункты ДНР, а также безуспешно попытались прорвать оборону вооружённых сил самопровозглашённой республики. Также в Дебальцеве был взорван рейсовый автобус. В результате этих атак погибли и были ранены несколько мирных жителей.

Кроме того, украинские войска в нарушение рамочного соглашения продолжают укреплять свои позиции на линии соприкосновения, что было зафиксировано представителями Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

«СММ зафиксировала боевые бронированные машины и военные позиции в пределах и вблизи участка разведения в районе Петровского... БПЛА впервые зафиксировал позиции Вооруженных сил Украины с огневыми позициями и ведущими на запад следами на расстоянии примерно 600 м далее к северу — всё в пределах участка разведения», — приводит официальный портал ДНР текст отчёта СММ ОБСЕ от 20 мая 2018 года.

Напомним, в начале марта заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что директор ЦРУ Майк Помпео и представители американских разведывательных подразделений посетили подконтрольную Киеву территорию Донбасса, после чего украинские военные приступили к подготовке ряда провокаций на линии соприкосновения.

«В ходе данной встречи президент Порошенко получил указания от директора ЦРУ следующего характера: в срок до 10 марта 2018 года подготовить несколько сценариев провокаций на линии разграничения между Украиной и ДНР с целью обвинения руководства республики в ведении агрессивных боевых действий против Украины», — сказал Басурин.

По его словам, для проведения провокации спецслужбами Украины «подготовлены комплекты военной одежды с отличительными знаками» самопровозглашённой республики.

«Для совершения провокаций на линии разграничения украинская сторона подготовила несколько диверсионных групп из состава националистического полка «Азов», которые планируется забросить в район Новоазовска. В целом, с 10 марта на линии соприкосновения Украины и ДНР с большой долей вероятности следует ожидать крупных провокаций», — заключил Басурин.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области.

РИА Новости

«Перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы»

В российском МИД выразили обеспокоенность в связи с продолжающимся обострением конфликта на юго-востоке Украины. Отмечается, что предпринятые ВСУ провокационные действия «при молчаливом попустительстве зарубежных покровителей Киева» привели к самой серьёзной эскалации напряжённости в Донбассе с момента объявления так называемого пасхального перемирия 30 марта 2018 года.

«Активность киевских силовиков в «серой зоне» стала причиной ожесточённых боестолкновений в районе Горловки. С обеих сторон есть жертвы, в том числе, четыре мирных дончанина. Регулярным обстрелам подвергается Донецкая фильтровальная станция — важнейший объект инфраструктуры, обеспечивающий питьевой водой более 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения. 21 мая, по информации луганской стороны, украинскими диверсантами был взорван автомобильный мост у населённого пункта Ивановка», — сообщили в МИД.

Там отметили, что в связи с обострением обстановки в среду, 23 мая, по инициативе Донецка состоялось внеочередное заседание рабочей подгруппы по безопасности Контактной группы по Украине в формате видеоконференции.

«К сожалению, украинская делегация фактически саботировала обсуждение предложенных координатором ОБСЕ конкретных мер по деэскалации, ограничившись скандированием политических лозунгов и выдвижением оторванных от реальности претензий, основанных на извращённых трактовках минских договорённостей», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобное поведение представителей Киева в очередной раз подтверждает «заряженность» украинских властей на конфронтацию и подрыв политической работы по урегулированию кризиса в стране.

«Разговоры о российской агрессии вкупе с провокациями на линии соприкосновения позволяют руководству Украины отвлекать население от насущных внутренних проблем», — подчеркнули в МИД.

«Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы и вспомнить о том, что путь к миру в регионе лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», — подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

«В Вашингтоне сейчас конкурс на следующего президента Украины»

По словам политолога Александра Асафова, нельзя сказать, что именно Майк Помпео отдал приказ обострить конфликт в Донбассе, однако связь между визитом на тот момент главы ЦРУ и эскалацией есть.

«Что касается его визита в Донбасс и идущего сейчас обострения, безусловно, поскольку американские спецслужбы глубоко интегрированы в украинскую систему власти и Украина фактически находится в прямом ручном управлении, здесь связь есть», — отметил собеседник RT.

При этом, по словам политолога, американцам выгодна заморозка ситуации в том виде, в котором она сейчас существует. Ведь если конфликт перейдёт в активную фазу, на которую рассчитывает партия войны во главе с президентом Петром Порошенко, то Вашингтону придётся вмешиваться и предпринимать серьёзные усилия, которые вызовут очередную геополитическую конфронтацию.

«Конечно, американцы в курсе планов командования штаба ООС, так что, конечно, есть определённое участие. Но не думаю, что Помпео отдавал прямые приказы... Экскалация разрушит существующий формат общения, например, Сурков — Волкер», — добавил эксперт.

«Желание спровоцировать Россию на открытую войну — это позиция Порошенко, который боится очень простой вещи — что он не выиграет выборы», — заявил Асафов.

По словам собеседника RT, украинский лидер понимает, что если ему удастся спровоцировать Россию на активные действия, то он сможет обратиться к мировому сообществу за помощью, потребовать ввести на Украину контингент НАТО или какие-либо ещё иностранные вооружённые силы, которые осуществят его «прикрытие». Таким образом, он сможет остаться на посту руководителя страны, безотносительно того, кто будет «назначен» на эту позицию в Соединённых Штатах.

«В Вашингтоне сейчас конкурс на следующего президента Украины. Очевидно, что все основные кандидаты с Вашингтоном общаются — и Аваков, и Тимошенко, и Саакашвили. Порошенко этого боится, поэтому он ставит на войну. Но американцам война не нужна, иначе бы они реализовали все свои обещания и завалили бы оружием — от стрелкового до тяжёлого вооружения — всю линию соприкосновения», — подытожил Асафов.

Reuters

«США выглядят как островок стабильности, куда НАТО вкладывает деньги»

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT отметил, что цели и задачи Соединённых Штатов на юго-востоке Украины мало отличаются от их целей и задач в других регионах, а именно — разворошить конфликт, создать нестабильность и противостояние вплоть до гражданской войны.

«Украина, которая находится на границе между Россией и ЕС — удачная точка приложения сил, чтобы создать проблемы и для России, и для ЕС. Мы видим постоянное подбрасывание дровишек в тлеющий костёр конфликта в Донбассе. Для стран Ближнего Востока избрана Сирия, туда тоже они подбрасываются, для Дальнего Востока — конфликт с КНДР, который постоянно создаёт напряжение, для Центральной Азии — Афганистан», — подчеркнул политолог.

«Практически весь мир находится в состоянии нестабильности, таким образом, США выглядят как островок стабильности, куда НАТО вкладывает деньги. К сожалению, это такая антигуманная методика», — пояснил собеседник RT.

Стоит добавить, что во вторник, 22 апреля, на одном из полигонов в Черниговской области Украины впервые состоялись пуски американских противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin, которые прибыли в страну в конце апреля.

По словам Порошенко, эти ПТРК значительно повысили боевые возможности ВСУ, однако глава государства заверил, что применяться комплексы будут исключительно в случае полномасштабного наступления со стороны ополченцев.

«Это оружие будет использоваться только в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных России, и не будет использоваться для эскалации конфликта в Донбассе», — заявил Порошенко.

Напомним, в начале мая замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука отметил, что Соединённые Штаты запрещают использовать Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.

На этом фоне власти ДНР провели 23 мая брифинг с участием пленных бойцов ВСУ, которые сообщили, что полномасштабное наступление украинских военных может начаться в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Нам говорили, что наступление начнётся или в преддверии выборов президента России, как снег растает и земля просохнет, или к чемпионату мира. Все это обсуждали, говорили даже, что есть приказ и всё — дело времени», — цитирует РИА Новости военнослужащего Василия Жимилинского.

По его словам, войска начали получать больше горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Кроме того, передовым подразделениям ВСУ якобы обещали предоставить Javelin.

Ещё один пленный военнослужащий подтвердил слова Жимилинского, отметив, что ВСУ выставили на передовой артиллерийские системы. При этом оба бойца заявили, что представители ДНР не оказывали на них никакого давления.