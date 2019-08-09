Предвкушая "деоккупацию" Донбасса, Киев подготовил 800 полицейских и изучает обстановку

Как говорится в сообщении Национальной полиции Украины, почти 800 полицейских прошли подготовку по специально разработанной учебной программе. Их тренировки прошли с участием представителей Нацгвардии, пограничной и спасательной служб Украины.

Кроме того, полицейских обучили международным практикам миротворческих миссий. Киев тщательно изучает ситуацию на "временно оккупированной территории", в том числе изучается социально-экономическая ситуация, возможность возвращения бизнеса и настроения людей, отмечается в сообщении ведомства.

Также был разработан расчет средств и сил, которые будут служить "на деоккупированных территориях" в первый год после "освобождения". Распланировано их обеспечение, в том числе экипировка, техника, транспорт и связь, подчеркивается в сообщении.