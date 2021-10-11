Предвестники краха Европы: Бывший британский разведчик назвал два главных фактора

Бывший британский разведчик рассказал о двух главных причинах грядущего краха ЕС. Речь о новом военном блоке AUKUS взамен НАТО и недавнем саммите ШОС.

Европа сегодня находится между молотом и наковальней и её выживание зависит от того, сумеет ли она перестроиться. Такое мнение высказал бывший британский дипломат, экс-сотрудник МИ-6 Алистер Крук в своей статье для портала strategic-culture.org.

В материале бывший разведчик назвал два предвестника грядущего краха Евросоюза. Первый - это создание нового военного блока AUKUS против Китая в качестве альтернативы НАТО. Второй - саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошёл в сентябре 2021 года.

Алистер Крук пояснил, что создание альянса между США, Британией и Австралией означает возврат Вашингтона к старой тактике из XIX века - морскому сдерживанию азиатских держав. Также появление нового военного союза указывает, что американцы больше не видят в НАТО надёжного союзника.

НАТО не исчезнет, но будет играть более узкую роль, особенно после своего афганского провала,

- пишет Крук.

Что касается недавнего саммита ШОС, то на нём был одобрен меморандум о взаимопонимании. Он свяжет китайскую инициативу "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим сообществом в рамках общей структуры ШОС, добавив при этом более глубокое военное измерение к расширенной структуре ШОС.

В итоге все пути евразийской интеграции объединились в новый торговый, ресурсный и военный блок,

- пояснил бывший разведчик.

Таким образом, Европа, по сути, оказалась между молотом и наковальней. Страны ЕС больше не могут полагаться на США в качестве своего защитника. А союз России и Китая и бегство американцев из Афганистана означают, что азиатский плацдарм полностью потерян.

Теперь бегство США из Кабула и сделка с AUKUS, заключённая за спиной Европы, безошибочно показывают, что США вовсе не поддерживают ЕС,

- приводит слова Алистера Крука издание Nation News.

В заключение бывший британский разведчик задаётся вопросом, обладает ли Европа энергией и смирением, чтобы посмотреть на себя в зеркало и дипломатично перестроиться?