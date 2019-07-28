Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментарие...
Молдова готовит санкции в отношении Тирасполя
Лавров в Суринаме обсудил перспективы сотрудничества и познакомился с местными т...
Главная / Политика

Предварительные консультации по иранской ядерной сделке начались в Вене

28 июля 2019, 13:39  •  35 • Политика

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Подготовительные встречи участников заседания Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке начались в Вене. Об этом сообщается в Twitter постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене.

"Встречи в формате Совместной комиссии по СВПД начались в венском Palais Coburg. Российскую делегацию возглавляет замминистра [иностранных дел] Сергей Рябков", - отмечается в сообщении.

В воскресенье в Вене пройдет заседание этой комиссии по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров. В прошлый раз российская делегация перед общей встречей провела консультации с представителями европейской внешнеполитической службы, Китая и Ирана.

Согласно программе встреч, за предварительными двусторонними и многосторонними консультациями следует координационная встреча участников сделки без Ирана (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), после чего начинается заседание уже самой комиссии. Сегодня оно запланировано на 12:00 (13:00 мск). Как ожидается, переговоры завершатся во второй половине дня.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
28 июля 2019, 13:39
Лавров в Суринаме обсудил перспективы сотрудничества и познакомился с местными традициями
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"
27 июля 2019, 20:09
Штурм парламента довел до суда: Экс-министр обороны Грузии стал обвиняемым по делу об антироссийских провокациях в Тбилиси
27 июля 2019, 23:24
"Давайте спокойно, по-семейному поговорим": Путин обсудил с родными погибших на "Лошарике" их будущее
28 июля 2019, 09:09
"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телогрейках": Журналисты об итогах "мирного митинга" в Москве
28 июля 2019, 05:54
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
22 июля 2019, 13:24
"Столько голодала в путинских казематах!": Twitter "взорвался" шутками про оглушительный провал Савченко на выборах в Раду
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с намеком"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.