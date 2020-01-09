Предварительные итоги: Западные разведслужбы назвали свою версию крушения украинского Боинга в Иране

Западные спецслужбы дали предварительную версию крушения украинского самолёта в Иране. По первым выводам, Боинг упал из-за технической неисправности.

"По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета", - пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на агентство Reuters.

В трагедии под Тегераном погибли 176 человек, сообщили в "Международных авиалиниях Украины". Компания предоставила официальный список погибших. Среди них - девять членов экипажа и 167 пассажиров. В крушении самолёта не выжил никто. Погибли 11 украинцев - девять членов экипажа и два пассажира. Остальные находившиеся на борту были иностранцами.

Среди пассажиров было 26 детей до 18 лет. В их числе - 13 детей в возрасте до 10 лет.

Украинский Боинг 737 упал в Иране 8 января. Причиной крушения лайнера, по официальному заявлению представителей Ирана, стало возгорание двигателя. По официальным данным, никто из находившихся на борту не выжил. Эксперты говорили о двух версиях крушения - теракте или технической неисправности самолёта.