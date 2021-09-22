Предварительные итоги по распределению мандатов в Госдуме. Графика

С 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Государственную думу. О том, как распределились места в нижней палате парламента, — в инфографике «Известий».

Из предварительных данных ЦИК следует, что партия «Единая Россия» получила в общей сложности 324 депутатских мандата, что обеспечило ей конституционное большинство. У КПРФ 57 мандатов. «Справедливая Россия — За правду» получает 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Кроме того, по одному депутатскому мандату получили «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста». Помимо этого, депутатские мандаты достанутся пяти самовыдвиженцам.