Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная / Политика

Предварительные итоги по распределению мандатов в Госдуме. Графика

22 сентября 2021, 05:55  •  187 • Политика
С 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Государственную думу. О том, как распределились места в нижней палате парламента, — в инфографике «Известий».
Из предварительных данных ЦИК следует, что партия «Единая Россия» получила в общей сложности 324 депутатских мандата, что обеспечило ей конституционное большинство. У КПРФ 57 мандатов. «Справедливая Россия — За правду» получает 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Кроме того, по одному депутатскому мандату получили «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста». Помимо этого, депутатские мандаты достанутся пяти самовыдвиженцам.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





187
Источник
Похожие новости
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар"
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком президента Украины
22 сентября 2021, 01:20
Британские читатели высмеяли потуги Лондона по "делу Скрипалей": "Отвлечение внимания"
22 сентября 2021, 03:10
После выборов в России европейские эксперты сошлись в главном - популярность ДЭГ растёт
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло&quo...
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар...
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком прези...
22 сентября 2021, 01:20
Начнётся ли с избрания президентом Эстонии Алара Кариса «прагматический поворот» в по...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2021, 08:35
Украина раскрутила Запад на новые миллиарды
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
17 сентября 2021, 05:50
Польша решила жить без русского газа. Эксперт дал однозначную оценку: "Будет как с Украиной"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.