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Предварительное заседание по делу об убийстве Вороненкова назначено на 13 июня
11 июня 2018, 20:54 • 32 • Украина
Предварительное заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова состоится в среду, 13 июня. Об этом сообщил Шевченковский районный суд Киева.
© Starostenko globallookpress.com
«Отмеченное судебное заседание назначено на 11:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева», — приводит Интерфакс-Украина сообщение.
Отмечается, что речь идёт об уголовном производстве по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося.
Ранее сообщалось, что следствие по уголовному делу в отношении убитого Вороненкова завершено.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года наёмным убийцей.
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