Россия готова действовать, в случае если Запад перейдёт "красные линии".

Запад может столкнуться с повторением Карибского кризиса. Отношения между Россией и Западом напряжены, но если иностранные государства перейдут черту, то Москва готова применить силу.

Как отметил журналист Евгений Киселёв в интервью Би-би-си, Россия на 100% готова применить силу "для защиты этих "красных линий".

Он подчеркнул, что у нашей страны есть военно-техническая возможность "поставить ствол пистолета к виску США". В случае если силы НАТО начнут в военном смысле осваивать территорию Украины или разрешат Незалежной вступить в альянс - черта будет пересечена.

По словам Киселёва, ракеты России будут обладать таким же подлётным временем, как американские или британские ракеты - с территории Украины до территории России.

"Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлётным временем", - добавил он.