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Предупреждение Западу передали через Би-би-си. Россия на 100% готова применить силу - Киселёв
20 декабря 2021, 21:25 • 59 • В мире
Россия готова действовать, в случае если Запад перейдёт "красные линии".
Запад может столкнуться с повторением Карибского кризиса. Отношения между Россией и Западом напряжены, но если иностранные государства перейдут черту, то Москва готова применить силу.
Как отметил журналист Евгений Киселёв в интервью Би-би-си, Россия на 100% готова применить силу "для защиты этих "красных линий".
Он подчеркнул, что у нашей страны есть военно-техническая возможность "поставить ствол пистолета к виску США". В случае если силы НАТО начнут в военном смысле осваивать территорию Украины или разрешат Незалежной вступить в альянс - черта будет пересечена.
По словам Киселёва, ракеты России будут обладать таким же подлётным временем, как американские или британские ракеты - с территории Украины до территории России.
"Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлётным временем", - добавил он.
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