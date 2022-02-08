Предупреждение Путина Западу озвучено: "Победителей не будет"

Президент России Владимир Путин после переговоров с Эммануэлем Макроном вновь повторил для СМИ – эскалация ситуации, продолжение НАТО нынешней тактики расширения приведет к неминуемому столкновению.

Победителя в случае конфликта между НАТО и Россией не будет – этот тезис, озвученный президентом России Владимиром Путиным, можно назвать ключевым. На протяжении пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном он повторил его неоднократно.

"Победителей не будет"

Иностранные журналисты, будто не понимая, чем России угрожает "мирная организация" НАТО, раз за разом всё подводили к этой теме.

Однако Путин с самого начала пресс-конференции расставил все по пунктам. НАТО - сугубо оборонительный союз, но граждане многих стран на своем опыте убедились, насколько это соответствует действительности, подчеркнул Путин, приведя в пример Ирак, Ливию, Афганистан.

Он также заметил, что НАТО в своих документах указало Россию как противника. При этом ранее предложенные Москвой гарантии безопасности были проигнорированы.

На фоне политических обсуждений расширение военного блока продолжается. Объясняя это иностранным журналистам лидер России даже перешел на жесты. "Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам", - активно жестикулируя пояснил президент.

Принятие в НАТО Украины обернется угрозой войны Североатлантического альянса с Россией, которая не допустит попыток со стороны Киева вернуть себе Крым военным путем. А ведь втягивание Незалежной в конфликт повлечет за собой и участие других стран-союзников.

И Путин напрямую поинтересовался у иностранного журналиста: "А вы хотите воевать с Россией, хотите, чтобы Франция воевала с Россией?".

Конечно, потенциал НАТО и России несопоставим, и Россия это понимает, заметил президент.

"Но мы понимаем и то, что Россия – одна из ведущих ядерных держав. Победителей не будет! И вы окажетесь втянуты в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже глазом не успеете моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора", - указал он.

Новаторский подход

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с Путиным указал, что для Европы еще есть возможность найти мирный путь.

Он отметил, что по обеспечению стабильности в Европе нужны новые механизмы. Однако, это должно происходить не путём пересмотра существующих договорённостей. Возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими, заметил политик.

По вопросу с Украиной – Минские соглашения должны быть основополагающими для урегулирования ситуации. При этом, добавил Макрон, киевские власти настороженно следят за ситуацией на границе с Россией.

Зеленский нервничает из-за российских войск в районе границы, объяснил журналистам французский лидер. А затем добавил, что в контексте "международных комментариев Зеленский все-таки хладнокровно себя ведёт и это надо приветствовать".

Отметим, что после визита в Москву президент Франции намерен отправиться на переговоры в Киев.