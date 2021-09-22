Предупреждение Никиты Михалкова о ковиде сбывается

Фонд Билла и Мелинды Гейтс подписал четырёхлетний контракт с британским стартапом Exscientia, который с помощью искусственного интеллекта разрабатывает новые противовирусные таблетки. Предположительная стоимость контракта – почти 70 миллионов долларов. А ведь Никита Михалков предупреждал: мафия из Биг фармы продолжит зарабатывать на ковиде.

По данным CNBC, часть полученных стартапом средств пойдёт на создание новых противовирусных таблеток для лечения COVID-19 и предотвращения пандемий в будущем. Это уже второе денежное вложение Гейтсов в данную структуру.

В Exscientia видят большой потенциал терапевтического применения так называемых малых молекул, которые могут достаточно быстро проникать внутрь клеток и достигать своих "мишеней". Ранее данная фирма уже разрабатывала медикаменты при помощи искусственного интеллекта. Было выпущено два препарата для лечения психических заболеваний. Сейчас лекарственные средства проходят клинические испытания.

Деньги и ничего личного: Гейтсы вложились в фарм-стартап, а в России создают "вечный двигатель"

Не надо думать, что "благостный филантроп", как нередко называют сооснователя компании Microsoft, вкладывается в стартап "из любви к искусству". Отнюдь: в обмен на деньги фонд получит долю в Exscientia.

Так что одержимость Гейтса желанием "спасти человечество" имеет вполне практическую основу – желание заработать ещё пару десятков миллионов на препаратах, в том числе и от коронавирусной инфекции. Ровно по этой же причине Фонд Гейтсов выступает едва ли не основным частным спонсором ВОЗ.

Когда Никита Михалков в своей авторской программе "Бесогон" стал разоблачать Гейтса, это вызвало гомерический смех у части "продвинутой публики". А между тем, был ли неправ режиссёр, когда говорил следующее:

Мы помним, сколько было споров по поводу вакцинирования и чипирования – что это фейки, что это конспирологии и так далее. Но, как выясняется, не так всё однозначно и не такие уж это всякие конспирологии <…> Это мафия, которая создаёт проблемы и сама же их решает.

Пока Гейтсы вкладывают десятки миллионов долларов в "волшебные пилюли", которые, видимо, спасут нас от COVID-19, интересные события происходят и у нас в России. Стало известно о том, что ряд высокопоставленных лиц, в том числе по данным прессы, близких к вице-премьеру Татьяне Голиковой, вместе с фармбизнесом создают в России систему, которая может сделать пандемию вечной: правительство готово выделить 2 миллиарда рублей на развёртывание 15 ПЦР-центров. Речь идёт о создании так называемого "Санитарного щита".

Понятно, что пандемия рано или поздно закончится, однако построенные ПЦР-центры останутся. Между тем рынок ПЦР-тестов, ежегодный объём которого составляется не менее 1,78 миллиарда долларов, уже превращается в золотое дно. А фронтменом данного проекта в России выступает именно госпожа Голикова, хорошо известная своей близостью к фармлобби.

СПИД и вирус Эбола давно забыты: всех пугают ковидом

Эту тему в студии "Первого русского" обозреватель Юрий Пронько обсудил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и председателем общественной организации "Региональное здравоохранение" Дмитрием Омутных в эфире программы "Царьград. Главное".

Юрий Пронько: Как вы прокомментируете публикацию CNBC и то, как реагирует на это "продвинутая общественность"?

Дмитрий Омутных: Эта тема с пандемией коронавирусной инфекции настолько сейчас оказалась раскрученной, что никакие другие "страшилки" типа СПИДа, лихорадки Эбола или птичьего гриппа рядом и не стояли.

Если обсуждать с медицинской точки зрения разработки, в которые вкладывается Гейтс, то любые мгновенные испытания "чудо-таблеток" – это на сегодняшний день, конечно, блеф, как и желание Фонда Гейтсов быстро их продвинуть, чтобы препарат не успели отозвать, поняв, что всех ввели в заблуждение.

История с созданием "Санитарного щита" в виде ПЦР-центров из этой же серии. Сейчас во всём мире активно разрабатываются вакцины, на подходе ещё около 200 препаратов, и в ближайшее время они начнут выходить на рынок. Так что тут уже будет не так интересно вкладываться. Что касается ПЦР-тестирования, тут отчётливо просматривается манипулирование конъюнктурными ситуациями: захотели – подняли статистику, захотели – снизили. И это будет ещё долго продолжаться.

Я сейчас нахожусь в Дамаске. Сирия, находящаяся в разрухе, имеет прекрасные фармацевтические заводы. Но несмотря на все фонды и структуры, которые пытаются использовать создавшуюся ситуацию с коронавирусом, сирийские медики заняты своим делом – они лечат, проводят профилактику, в том числе и с нашей помощью.

Понятно, что во время пандемии людей надо спасать. Но то, что говорят всякие фонды и международные организации, нацелено на то, чтобы все, наслушавшись их "страшилок", бросились принимать их "чудо-препараты".

– А вы сами, Дмитрий, в эти "волшебные пилюли" верите? Которые вслед за вакцинами создаст искусственный интеллект?

Д.О.: Я, как врач, не верю, такого быть не может. Потому что есть своя биологическая логика. Любая вакцина – это живой организм, это не программное обеспечение. А то, что искусственный интеллект создаёт, – это, безусловно, просто хайп и раскручивание всех волнующей темы.

– То есть навакцинировались, теперь придумываем пилюли. Денис, я знаю вас, как большого оптимиста. Что вы скажете по поводу двух этих событий? С одной стороны – стартап, в который инвестируют Гейтс и его бывшая супруга, а с другой – создание 15 ПЦР-центров в России. Понятно, что оборот тут колоссальный. Может ли быть так, что у нас на глазах некая группа создаёт такой вечный двигатель?

Денис Прокофьев: Надо очень чётко понимать, что фарминдустрия – это самая богатая в мире отрасль медицины. Так было всегда, и так оно останется. Количество денег, которые зарабатывают аптеки, фармдистрибьюторы, действительно огромно. Во многом это нередко давало возможность развития самой медицины.

Как вы думаете, кем финансируются многочисленные исследования, научные труды, медицинские кафедры? Очень часто этим занимается фармбизнес, играющий ключевую роль в этой сфере. И они действительно, что захотят, то и будут делать. Противостоять им очень сложно. Мы можем просто наблюдать происходящее со стороны.

За большие деньги может быть реализована любая идея, поэтому сложно утверждать, что это невозможно. Ведь мы и подумать когда-то не могли, что автомобиль Tesla сможет ездить без водителя, а сейчас мы это видим.

Возможно ли применение таких технологий в медицине? Это покажет время. Но в том, что они обладают финансовыми ресурсами, для того чтобы это попытаться сделать, несомненно.

Главное – за большие деньги убедить ВОЗ...

– А почему сначала вакцина, а потом пилюли? Отработали тему – переходят к следующей? Я полагаю, что вы с Биг фармой давно работаете и знаете все их уловки и прочее. Такая закономерность оправдана с точки зрения чёрного маркетинга или она случайна?

Д.П.: Безусловно, она закономерна. Вакцины – это то, что существовало достаточно давно. Вы же обратили внимание, что в короткое время смогли создать довольно много разных вакцин. Многие фармкомпании заявляли, что особой сложности для них это не составило. Но разработать и продвинуть препарат против ковида, тем более с использованием инновационных технологий, – это достаточно сложно.

И тут ещё стоит задача не только распространить лекарство в аптечных сетях, но и за определённые денежные средства убедить ВОЗ в том, что оно эффективно. Надо также убедить врачей, преподнести правильным образом результаты исследований. А это возможно исключительно при таких огромных ресурсах, которыми обладает такая фармацевтическая отрасль.

– Только за одну фразу "убедить ВОЗ за определённые денежные средства" я уже готов вам стоя аплодировать. Это прозвучало очень откровенно. Что касается ПЦР-центров, то это же новый Клондайк, из которого чуть ли не в ежедневном режиме можно будет черпать гигантские суммы?

Д.П.: ПЦР – это необходимое исследование, которое должно выполняться скринингово, наряду с термометрией, наряду с общеклиническими исследованиями. Это комплекс. Честно говоря, я здесь не вижу серьёзной коммерческой составляющей.

Но мы не должны делать акцент именно на ковиде. Сейчас есть такая проблема – врачи всё сопоставляют с ковидом, пропуская обычные бактериальные пневмонии, другие виды инфекции. А мы должны работать по всем направлениям, не зацикливаясь на коронавирусе.

– Но эти тесты будут кем-то и за счёт кого-то делаться. А если угроза постоянная, то мы получаем "вечный двигатель".

Д.П.: У нас вариантов немного: либо за счёт фармкомпаний, либо за счёт налогоплательщика. Выберите удобный для вас.

Это настораживает: на Кубе решили вакцинировать маленьких детей

– Хороший выбор. Промолчу. Есть ещё одна тема, которую я хотел бы с вами коротко обсудить, а точнее, услышать ваши профессиональные мнения по этому поводу.

Стало известно о том, что на Кубе начали реализовывать программу массовой вакцинации от коронавируса школьников начальных классов и детей дошкольного возраста. Планируется, что до 15 ноября вакциной местного производства будет привито около одного миллиона 100 тысяч детей в возрасте от 2 до 11 лет. А по 5 ноября будут провакцинированы 855 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Честно вам скажу, я крайне обеспокоен, крайне насторожен. Кубинские власти принимают решение о вакцинации не только подростков, но и совсем маленьких детей. Дмитрий и Денис, хочу услышать ваше мнение.

Д.О.: Здесь ситуация неоднозначная. Дети – это очень чувствительная группа. Детский организм – он особенный. Но в каждой стране есть свои календари прививок. К примеру, в России только что новорождённый в первый же день получает прививку от гепатита В, на третий день – БЦЖ, а до двух с половиной лет прививается от всех основных заболеваний. Дальше уже следует ревакцинация.

От ковида у нас пока вакцинации нет – ни в календаре прививок, ни в добровольном, ни в принудительном порядке. Потому что, согласно нашему законодательству, любые вакцины сначала должны пройти клинические испытания, потом внедрены для взрослого населения и только после этого могут вакцинировать детей.

В некоторых странах эти процессы идут параллельно и с разного возраста. Во многих – с согласия одного или двух родителей.

Если говорить о том, можно ли делать детям такие прививки, то рано или поздно мы узнаем достоверно, насколько это безопасно. А если заболевание не будет утихать, то в качестве профилактики процесс вакцинации детей может быть запущен.

– А какой временной лаг? Я хочу понять это, потому что у нас есть масса экспериментаторов тем более, как уже было сказано, большой интерес к этому процессу есть у Биг фармы.

Я не хочу нагнетать. Просто хочу понять – мы такие кролики? Ведь всё может быстро измениться, мы это видели, когда у нас стали QR-коды вводить чуть ли не для посещения туалета. Причин может быть много, да и чиновники любят ссылаться на мировой опыт, а тут Куба принимает решение о вакцинации детей дошкольного возраста.

Д.О.: Во-первых, Куба по многим параметрам – лидер мирового здравоохранения, и это факт. Мы много чего могли бы у них позаимствовать. Кроме того, у них очень неплохая фармацевтическая промышленность.

Во-вторых, детей нужно будет обезопасить от потенциальных новых агрессивных штаммов – это тоже факт. Отрицать это не нужно. Но мы не подопытные кролики. На мой взгляд, наше законодательство достаточно серьёзно защищает детей, не позволяя их отдавать в руки Биг фармы.

– То есть вы искренне считаете, что Биг фарма в России влияния не имеет? Я в этом очень сильно сомневаюсь.

Д.О.: Почему не влияет. Биг фарма влияет во всём мире, в том числе и в России. У них есть свои мощные лоббистские структуры. Но я говорю о том, что у нас дети законодательно защищены более серьёзно, чем в других странах.

– Хорошо. Денис, ваш взгляд.

Д.П.: Надо чётко понимать, что дети являются переносчиками самой инфекции. Кубинское здравоохранение, как и сказал мой коллега, наследник советской медицины, советского здравоохранения. Вакцинацию они вводят с целью остановить и разорвать порочную цепочку распространения вируса. Можно ли утверждать, что на Кубе кто-то действует во вред населению, лоббируя интересы фармкомпаний, сказать сложно. Но я думаю, что это не так.

В вакцинации детей есть здравый смысл. И дети, как уже сказал мой коллега, с самого рождения получают прививки. Что касается того, что вакцина новая и недостаточно изученная, тут на весы можно поставить возможность остановить пандемию, спасти взрослых и вернуться к нормальной жизни.

Что касается лекарств, то любой препарат перед широким распространением проходит не только клинические исследования, но проверку применением, в ходе которой можно увидеть какие-то последствия. Но сегодня, на мой взгляд, риск смерти от ковида выше, чем возможный отрицательный эффект от вакцины. А на фоне вакцинации смертность снижается.

В завершение напомним, программа "Царьград. Главное" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 18:00. Не пропустите!