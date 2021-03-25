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Предупреждение НАТО России перевели на "нормальный язык": "Достойно войти в историю психиатрии"

25 марта 2021, 13:35  •  179 • Политика
Предупреждение главы НАТО Йенса Столтенберга в адрес России перевели на "нормальный язык". В его заявлении увидели признание факта агрессии со стороны Альянса. Однако дальнейшие слова первого лица блока, скорее, вызывают лишь усмешку: "Достойно войти в историю психиатрии".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал "чёткий сигнал" России. Очевидно, он рассчитывал, что русские испугаются, но вышло наоборот - его слова вызвали лишь усмешку, отмечается в статье Царьграда.
Глава Североатлантического альянса в ходе совещания с руководителями МИД тех государств, которые входят в блок, объявил, что НАТО в настоящее время значительно увеличивает объём военных манёвров на востоке своей зоны влияния.
Кроме того, Альянс расширяет партнёрство с Грузией и Украиной. Столтенберг предположил, что эти два обстоятельства станут тревожным знаком для всех потенциальных врагов блока.
Фраза… достойна была бы войти в анналы психиатрии, - с иронией заметил автор публикации.
Он предложил перевести слова главы НАТО на "нормальный язык". Этим заявлением Столтенберг, по сути, признал факт агрессии со стороны Североатлантического альянса.
Однако его дальнейшие предупреждения о новых партнёрах блока, скорее, кажутся смешными из-за напускной грозности.
Партнёрство НАТО с самой Грузией! С самой Украиной! С двумя самыми победоносными державами последних трёх десятилетий! - не сдержал сарказма автор статьи.

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