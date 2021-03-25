Предупреждение главы НАТО Йенса Столтенберга в адрес России перевели на "нормальный язык". В его заявлении увидели признание факта агрессии со стороны Альянса. Однако дальнейшие слова первого лица блока, скорее, вызывают лишь усмешку: "Достойно войти в историю психиатрии".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал "чёткий сигнал" России. Очевидно, он рассчитывал, что русские испугаются, но вышло наоборот - его слова вызвали лишь усмешку, отмечается в статье Царьграда.

Глава Североатлантического альянса в ходе совещания с руководителями МИД тех государств, которые входят в блок, объявил, что НАТО в настоящее время значительно увеличивает объём военных манёвров на востоке своей зоны влияния.

Кроме того, Альянс расширяет партнёрство с Грузией и Украиной. Столтенберг предположил, что эти два обстоятельства станут тревожным знаком для всех потенциальных врагов блока.

Фраза… достойна была бы войти в анналы психиатрии, - с иронией заметил автор публикации.

Он предложил перевести слова главы НАТО на "нормальный язык". Этим заявлением Столтенберг, по сути, признал факт агрессии со стороны Североатлантического альянса.

Однако его дальнейшие предупреждения о новых партнёрах блока, скорее, кажутся смешными из-за напускной грозности.