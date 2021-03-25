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Предупреждение НАТО России перевели на "нормальный язык": "Достойно войти в историю психиатрии"
25 марта 2021, 13:35 • 179 • Политика
Предупреждение главы НАТО Йенса Столтенберга в адрес России перевели на "нормальный язык". В его заявлении увидели признание факта агрессии со стороны Альянса. Однако дальнейшие слова первого лица блока, скорее, вызывают лишь усмешку: "Достойно войти в историю психиатрии".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал "чёткий сигнал" России. Очевидно, он рассчитывал, что русские испугаются, но вышло наоборот - его слова вызвали лишь усмешку, отмечается в статье Царьграда.
Глава Североатлантического альянса в ходе совещания с руководителями МИД тех государств, которые входят в блок, объявил, что НАТО в настоящее время значительно увеличивает объём военных манёвров на востоке своей зоны влияния.
Кроме того, Альянс расширяет партнёрство с Грузией и Украиной. Столтенберг предположил, что эти два обстоятельства станут тревожным знаком для всех потенциальных врагов блока.
Он предложил перевести слова главы НАТО на "нормальный язык". Этим заявлением Столтенберг, по сути, признал факт агрессии со стороны Североатлантического альянса.
Однако его дальнейшие предупреждения о новых партнёрах блока, скорее, кажутся смешными из-за напускной грозности.
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