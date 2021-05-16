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Предупреждение из Минска: В НАТО отрабатывают удары по России
16 мая 2021, 23:25 • 104 • Политика
Первый заместитель начальника Генштаба Вооружённых cил Белоруссии Игорь Король предупредил, что НАТО отрабатывает удары бомбардировочной авиации по России и Минску.
По словам первого замначальника Генштаба Вооружённых cил Белоруссии Игоря Короля, НАТО репетирует удары по России и Белоруссии. Военный подчеркнул, что в ход идёт стратегическая бомбардировочная авиация альянса.
Король в эфире телеканала СТВ подчеркнул, что такой вывод был сделан на основании учащения демонстративных полётов стратегической бомбардировочной авиации НАТО, в частности американской.
"В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полётов", - уточнил замначальника Генштаба.
Он добавил, что еженедельно Минск фиксирует более 30 полётов различной разведывательной авиации стран НАТО.
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