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Предупреждение из Минска: В НАТО отрабатывают удары по России

16 мая 2021, 23:25  •  104 • Политика
Первый заместитель начальника Генштаба Вооружённых cил Белоруссии Игорь Король предупредил, что НАТО отрабатывает удары бомбардировочной авиации по России и Минску.
По словам первого замначальника Генштаба Вооружённых cил Белоруссии Игоря Короля, НАТО репетирует удары по России и Белоруссии. Военный подчеркнул, что в ход идёт стратегическая бомбардировочная авиация альянса.
Король в эфире телеканала СТВ подчеркнул, что такой вывод был сделан на основании учащения демонстративных полётов стратегической бомбардировочной авиации НАТО, в частности американской.
"В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полётов", - уточнил замначальника Генштаба.
Он добавил, что еженедельно Минск фиксирует более 30 полётов различной разведывательной авиации стран НАТО.

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