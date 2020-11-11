Предупреждение чехов расшифровал Вассерман: Раскрыта реальная подоплёка будущей Третьей мировой

Политический эксперт Анатолий Вассерман оценил предупреждение чешских спецслужб о грядущей Третьей мировой войне.

Представители военной разведки страны ранее обратили внимание на то, что риски развития глобального противостояния повышаются. По их мнению, нынешнее время можно считать стартом подготовки к новой масштабной войне.

Одной из вероятных причин чехи считают осложнение отношений между крупнейшими державами планеты - РФ, США и КНР. В отчёте спецслужб также указывается, что в мире серьёзно упал авторитет международного права.

Вассерман предположил, что поводом к высказыванию подобных опасений является страх. Он добавил, что Вторую мировую многие ещё очень хорошо помнят, а в Европе есть ряд стран, которые, действительно, всерьёз от нее пострадали.

Прежде всего это Польша и, естественно, Россия или - в годы Второй мировой - СССР. Одной Варшавы хватает, чтобы шуметь на всю Европу. Вдобавок поляки стараются сделать вид, что в организации той войны якобы виновны мы, а не они. "Липа", конечно, но тоже хорошо раскручено и популярно. Так что, думаю, дело именно в том, что сейчас они побаиваются. Но что касается причин для Третьей мировой, сам по себе технический прогресс войны порождает. Но вот сопутствующие ему социальные изменения в рыночном мире всегда идут по худшему из доступных сценариев, - заметил собеседник Царьграда.

Он добавил, что, по его мнению, сейчас вряд ли можно заподозрить страны НАТО в наличии какого-то меркантильного интереса в связи с тиражированием подобных прогнозов о новой глобальной войне.