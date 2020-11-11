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Предупреждение чехов расшифровал Вассерман: Раскрыта реальная подоплёка будущей Третьей мировой

11 ноября 2020, 16:50  •  282 • Политика
Предупреждение чехов об угрозе новой глобальной войны расшифровал Анатолий Вассерман. Он раскрыл реальную подоплёку будущей Третьей мировой. По его мнению, причиной таких прогнозов является страх руководства отдельных стран. Также он не исключил наличия меркантильного интереса у оружейных компаний.
Политический эксперт Анатолий Вассерман оценил предупреждение чешских спецслужб о грядущей Третьей мировой войне.
Представители военной разведки страны ранее обратили внимание на то, что риски развития глобального противостояния повышаются. По их мнению, нынешнее время можно считать стартом подготовки к новой масштабной войне.
Одной из вероятных причин чехи считают осложнение отношений между крупнейшими державами планеты - РФ, США и КНР. В отчёте спецслужб также указывается, что в мире серьёзно упал авторитет международного права.
Вассерман предположил, что поводом к высказыванию подобных опасений является страх. Он добавил, что Вторую мировую многие ещё очень хорошо помнят, а в Европе есть ряд стран, которые, действительно, всерьёз от нее пострадали.
Прежде всего это Польша и, естественно, Россия или - в годы Второй мировой - СССР. Одной Варшавы хватает, чтобы шуметь на всю Европу. Вдобавок поляки стараются сделать вид, что в организации той войны якобы виновны мы, а не они. "Липа", конечно, но тоже хорошо раскручено и популярно. Так что, думаю, дело именно в том, что сейчас они побаиваются. Но что касается причин для Третьей мировой, сам по себе технический прогресс войны порождает. Но вот сопутствующие ему социальные изменения в рыночном мире всегда идут по худшему из доступных сценариев, - заметил собеседник Царьграда.
Он добавил, что, по его мнению, сейчас вряд ли можно заподозрить страны НАТО в наличии какого-то меркантильного интереса в связи с тиражированием подобных прогнозов о новой глобальной войне.
Так что могут быть заинтересованы в таком шуме разве что оружейные компании, но не политики этих стран в целом. Думаю, всё-таки главное в том, что они боятся, - подытожил Вассерман.

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