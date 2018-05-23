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Предупрежден, значит не вооружен
23 мая 2018, 20:54 • 96 • Карикатуры
Во многих странах мира подготовили специальные рекомендации к чемпионату мира по футболу, который состоится в России. В российском МИД раскритиковали некоторые подобные пособия, назвав их "феерическими".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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