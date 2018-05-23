Предупрежден, значит не вооружен

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Во многих странах мира подготовили специальные рекомендации к чемпионату мира по футболу, который состоится в России. В российском МИД раскритиковали некоторые подобные пособия, назвав их "феерическими".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий