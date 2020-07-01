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Предупреждали, чтобы забыл, но… Зеленскому напомнили о "пророчестве" про Крым

01 июля 2020, 23:00  •  45 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов филигранно поддел украинского президента Владимира Зеленского в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он напомнил о скандальном ролике, в котором снялся Зеленский. "А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского ещё задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров", - напомнил Аксёнов.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в день голосования по поправкам, в числе которых и прямой запрет на отчуждение российских территорий, попенял украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он напомнил о скандальном ролике, в котором снялся юморист.
Правда, за давностью лет ныне президент Украины забыл о собственном "провидении" о полуострове.
Речь идёт о телешоу "Квартал 95" от 2014 года, в котором будущий президент Незалежной шутит о потерянном Украиной Крыме. В пародийном ролике Зеленский играет библейского Ноя. "Господь" обещает, что земля вокруг теперь принадлежит Ною, но когда шоумен спрашивает про полуостров, то "глас с небес" советует Ною забыть про него.
"А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского ещё задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров", - иронично напоминает о том видео Аксёнов.
Политик подчёркивает, что запрет отчуждения российских территорий отныне будет дополнительно гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане.
"Думаю, что на самом деле Зеленский всё давно понимает, но, играя роль президента Украины, он обязан следовать «сценарию» западных «режиссёров». Ничего не поделаешь, работа такая - артист…" - добавил он на странице в Facebook.

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