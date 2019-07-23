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«Предупредительного огня не было»: в МО РФ опровергли сообщения о нарушении воздушного пространства Южной Кореи

23 июля 2019, 15:09  •  37 • В мире
Самолёты ВКС России проводили плановый полёт над водами Японского моря и не нарушали воздушного пространства Южной Кореи. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, отвечая на обвинения со стороны Сеула. В ведомстве отметили, что южнокорейские истребители «совершили непрофессиональные манёвры» рядом с российскими бомбардировщиками, летевшими над нейтральными водами. При этом в МО подчеркнули, что предупредительного огня в сторону российских самолётов не было, иначе «ответ не заставил бы себя ждать». Ранее представители Южной Кореи обвинили Россию в нарушении границ воздушного пространства вблизи островов Токто.
 
 

Минобороны России ответило на обвинения Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи в нарушении российскими самолётами воздушного пространства азиатского государства. В оборонном ведомстве сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполняли плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. В определённый момент курс российских самолётов пересекли два южнокорейских истребителя.

«В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершали непрофессиональные манёвры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Южнокорейские лётчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и после отстрела F-16 тепловых ловушек осуществили манёвр, удалившись от российских самолётов», — заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что Ту-95МС, согласно данным объективного контроля, не отклонялись от маршрута и не нарушали воздушного пространства Южной Кореи.

В министерстве также отметили, что южнокорейские военные лётчики регулярно пытаются помешать полётам российской авиации над Японским морем. Несмотря на то, что самолёты ВКС следовали над нейтральными водами, Южная Корея заявила о нарушении «некой самопроизвольно установленной южнокорейской стороной «зоны опознавания ПВО», — указывается в заявлении.

«Подобные «зоны» не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, что неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам», — указали в МО РФ.

Также в Минобороны опровергли информацию о том, что южнокорейские самолёты дали предупредительные выстрелы в сторону российских самолётов. «Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские лётчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», — говорится в заявлении.

  • Здание министерства обороны РФ
  • © Наталья Селиверстова

«Решительный протест»

Во вторник, 22 июля, начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил протест секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву в связи с предполагаемым нарушением воздушной границы.

«Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьёзную. Если такое поведение повторится, мы примем гораздо более жёсткие меры», — заявил чиновник, озвучивая позицию администрации президента Республики Корея. Чон Ый Ён также потребовал, чтобы Совет безопасности России дал оценку сложившейся ситуации и предпринял должные меры.

По сообщению агентства Рёнхап, Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи во вторник утром обвинил Россию в нарушении воздушных границ страны в районе островов Токто (Такэсима). По версии комитета, в «опознавательную зону ПВО» страны вторглись два китайских воздушных судна и три военных самолёта РФ, один из которых дважды нарушил воздушное пространство республики.

Рёнхап передаёт, что ВВС Кореи выпустили 20 сигнальных ракет и сделали около 360 предупредительных выстрелов в направлении российского военного самолёта. Комитет отмечает, что это первое подобное нарушение со стороны российских ВКС.

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Более того, Южная Корея выразила протест советнику-посланнику посольства РФ в стране Максиму Волкову. Российскому послу «была выражена глубокая обеспокоенность» по поводу произошедшего. Южнокорейский МИД потребовал у российской стороны «объяснений, извинений и обеспечения мер для недопущения повторения подобных инцидентов». «Решительный протест» был выражен и послу КНР.

Реакция Японии

О задействовании своих истребителей заявила и Япония. Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил во вторник во время пресс-конференции в Токио, что Воздушные силы самообороны Японии поднимались в воздух в связи с российско-корейским инцидентом в Японском море.

«Мы отреагировали на эти действия, подняв в воздух истребители сил самообороны», — сказал он.

Кроме того, японское правительство по дипломатическим каналам выразило протест Южной Корее и России в связи с инцидентом. 

«Подобные действия над нашей территорией неприемлемы», — приводит ТАСС комментарий японского правительства.

Реакция японских дипломатов и представителей вооружённых сил связана с тем, что острова Токто (Такэсима) уже долгое время являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно занимает острова, включённые в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти настаивают на исторической принадлежности архипелага их государству.

Ранее Япония также обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства. По данным агентства Киодо, 20 июня российский бомбардировщик якобы дважды пересек воздушное пространство страны в районе островов Окинава и югу от Токио, недалеко от острова Хатидзёдзима. В Минобороны России отвергли подобные обвинения, указав на то, что «полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».

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