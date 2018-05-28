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«Предубеждения, далёкие от реальности»: в США намерены выяснить «военно-политические намерения России» в отношении НАТО
28 мая 2018, 09:09 • 78 • В мире
Национальной разведке США необходимо выяснить «военные планы» России в отношении стран — членов Североатлантического альянса. С таким предложением выступили в американском конгрессе. В закон о бюджете Минобороны США на 2019 год была внесена соответствующая поправка. Примечательно, что в первой версии документа, с которым ознакомился RT, была перепутана страна, где проходили учения российских военнослужащих, — Молдавия вместо Белоруссии. Также неверно приводятся данные о количестве военных: их число завышено в 20 раз. Эксперты считают, что предложение конгресса может быть связано с необходимостью обосновать расходы США на поддержку союзников НАТО в ЕС, а также с игрой на антироссийских настроениях для повышения рейтинга перед выборами.
Reuters
Национальной разведке США необходимо выяснить планы России по военным действиям в отношении стран — членов Североатлантического альянса. Такая мера содержится в поправке к закону о бюджете Минобороны США на 2019 год, которую внёс член палаты представителей США Раджа Кришнамурти.
Кроме того, согласно поправке, американская разведка должна оценить реакцию России на Европейскую инициативу сдерживания, бюджет которой увеличивается год от года. Согласно проекту федерального бюджета на 2019 год, опубликованному в феврале Белым домом, на программу по противостоянию «агрессии со стороны России в регионе» планируется выделить $6,3 млрд. В 2018 году бюджет программы составлял $4,8 млрд.
Примечательно, что также конгрессмен предложил подготовить оценку «областей возможного диалога с Россией».
Законопроект о бюджете Минобороны на 2019 год уже одобрен палатой представителей конгресса США. Документ ожидает рассмотрения в сенате и утверждения президентом США Дональдом Трампом. Согласно законопроекту, в следующем году планируется предоставить Пентагону $716 млрд, из которых около $100 млрд пойдёт на финансирование операций за рубежом.
Предлагаемая поправка — это «очередная мера для усиления антироссийских настроений в конгрессе и у американской общественности», считает руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады Сергей Самуйлов. Эксперт отметил, что «разведывательные службы будут подстраиваться под доминирующие настроения, в том числе в конгрессе».
Простой пример: разведсообщество США в 2002 году говорило конгрессу и президентской администрации, что в Ираке создаётся оружие массового уничтожения. Разведка в данном случае действовала по принципу «чего изволит высокое начальство». А в августе 2003 года директор ЦРУ сообщил Колину Пауэллу, что информация по ОМУ в Ираке была из ненадёжного источника», — подчеркнул Самуйлов.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев объяснил, что может представлять собой доклад по России, который, в случае одобрения поправки, будет готовить Национальная разведка США.
«Важен формат. Вся, условно говоря, продукция разведсообщества США может быть поделена на две категории — на открытую и закрытую. Есть ещё гибридная форма: когда в январе 2017 года был опубликован доклад о вмешательстве России, существовал открытый и закрытый вариант доклада. Закрытый доклад представляет собой устоявшийся мониторинг тенденций, которые необходимо довести до сведения конгресса. Открытый вариант связан с откровенно пропагандистской деятельностью. Такие доклады носят общий характер, чтобы не раскрыть источники информации», — пояснил эксперт.
Перепутал страну
Важно отметить, что существуют две версии поправки, которые внёс на рассмотрение конгрессмен США Кришнамурти. В первом варианте документа он просит разведку учесть якобы проведённые учения российских военнослужащих в составе 100 тыс. человек «на границе с Молдовой» в августе прошлого года.
«...намерений и планов российского руководства по разработке сценариев военных действий против государств — членов Организации Североатлантического договора, в частности по проведению учений в августе 2017 года на границе с Молдовой с привлечением более 100 тыс. российских военнослужащих», — сообщается в документе от 14 мая.
При этом Россия не проводила учения с участием указанного в документе числа российских военных в августе прошлого года «на границе с Молдовой». Учебные мероприятия вооружённых сил непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) и мотострелковых подразделений российских войск, которые расположены в ПМР в рамках миротворческой миссии, проходили с 11 по 20 сентября.
Однако к участию в этих учениях, по сообщениям Министерства обороны РФ, привлечено лишь 350 военнослужащих России. Кроме того, у РФ и Молдавии отсутствует совместная граница, что также создаёт значительные трудности для переброски ста тысяч военных.
В тексте более поздней версии поправки Кришнамурти российские учения на границе с Молдавией были заменены на учения на границе с Белоруссией — вероятно, «Запад-2017». Однако состав российских военнослужащих, указанный в документе, остался тем же, что и в предыдущей версии поправки.
«...в частности по проведению учений в сентябре 2017 года на границе с Белоруссией с привлечением более 100 тыс. российских военнослужащих», — сообщается в документе от 21 мая.
Остаётся неясным, откуда американский парламентарий взял число российских военных, участвующих в учениях в Белоруссии. По информации Минобороны России, в учебных мероприятиях, которые проходили с 14 по 20 сентября 2017 года, от российской стороны принимали участие «5,5 тыс. военнослужащих».
«К учениям привлекаются около 12,7 тыс. военнослужащих (от Вооружённых сил Республики Беларусь — около 7,2 тыс. человек, от Вооружённых сил Российской Федерации — около 5,5 тыс. человек, из них на территории Республики Беларусь — около 3 тыс. человек)», — сказано на сайте ведомства.
Ранее глава Министерства обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Россия якобы намерена направить на учения 100 тыс. военных. Однако в российском Минобороны опровергли эту информацию.
«Мы удивлены заявлениями главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тыс. российских военнослужащих, привлекаемых к учениям «Запад-2017», и таящихся в связи с этим угрозах Европе», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.
Также важно упомянуть, что российские власти неоднократно заявляли, что РФ никогда не собиралась нападать на страны ЕС. Так, в 2016 году президент страны Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал вымышленными и мифическими угрозы нападения России.
«Конечно, выгодно выдавать себя за защитников цивилизации, но Россия-то не собирается ни на кого нападать. Да и смешно это», — отметил глава государства.
Разведывательная «пропаганда»
Предложения американского парламентария могут быть связаны с необходимостью обосновать выделение Соединёнными Штатами средств на поддержку союзников по НАТО в Европе, считает Владимир Васильев.
«Все виды сегодняшней аналитики крутятся вокруг угрозы России и решения некоторых вопросов, связанных с военной деятельностью. Например, как быстро Россия может оккупировать Прибалтику, каким образом могут развиваться сценарии в отношении Восточной Европы — Польши или Словакии, — чего можно ждать на южном фланге.
При этом Раджа Кришнамурти, предлагающий соответствующую поправку к бюджету Пентагона, может играть на антироссийских настроениях, чтобы повысить свой рейтинг, уверен Сергей Самуйлов.
«Парламентариев ожидает переизбрание в ноябре этого года: будут промежуточные выборы в конгресс. Вполне возможно, что он внёс эту инициативу в том числе и для того, чтобы ублажить избирателей своего округа, заявив, что Россия агрессивна», — подчеркнул эксперт.
Ранее Кришнамурти уже предлагал антироссийский законопроект под названием KREMLIN Act. В нём парламентарий обвинял Россию в «кибератаках на демократические государства НАТО и Восточной Европы».
Как сообщается на сайте автора законопроекта, он призывал выяснить, в чём состоят политические цели Владимира Путина «в свете попыток вмешательства в выборы в целом ряде стран». Документ ставил задачу «определить, каким целям служат недавние российские кибератаки в отношении демократических государств НАТО и Восточной Европы». Однако проект закона так и не был принят.
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