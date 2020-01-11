Предстоящая годовщина освобождения Освенцима раскалила Польшу до предела • 217 • Аналитика

Затеянный Европой пересмотр итогов Второй мировой войны пришёлся по душе польским консерваторам, оседлавшим теперь власть в Варшаве. Открылась возможность изобразить Польшу главной жертвой этой мировой бойни, а заодно в виде компенсаций срубить по-лёгкому денег с Германии или России.



История против поляков

Но вот незадача. Роль главной жертвы войны давно уже занята. Память о Холокосте, кажется, вымыла из истории десятки миллионов других погибших людей. Тщетные потуги напомнить о них миру мало удаются даже могучей России. Что же до Польши, то там история достаточно мутная. Всё-таки число загубленных в войне поляков много меньше погибших в огне Холокоста польских евреев.







До войны они составляли десятую часть населения страны (свыше трёх миллионов человек), а в крупных городах (например, Варшаве, Лодзи и Кракове) – более трети жителей. После войны в Польше осталось порядка ста тысяч евреев, а теперь и вовсе – десять тысяч. В новом веке Польша стала практически мононациональной страной.



Об этом поляки мечтали давно. В 1936 году они даже составили так называемый «Мадагаскарский план» переселения всех польских евреев на далёкий остров Индийского океана. Для реализации этой преступной идеи банально не хватило средств польской казны.



В годы войны многие поляки явили миру свой пещерный антисемитизм. Они убивали евреев (и даже вставших на их защиту своих соплеменников), сдавали несчастных на расправу фашистам, а потом присваивали их имущество. Взять хотя бы историю с восстанием в концлагере «Собибор». Известно, что спасшихся из лагеря евреев выдали фашистам местные поляки, за что получили премии.



Об этом помнят. Как о ситуации в целом, так и об отдельных её персонажах. На предновогодней коллегии министерства обороны России Владимир Путин, например, рассказал о фашистских замашках польского дипломата Юзефа Липского и назвал его «антисемитской свиньей».



В ответ польский политикум взвился в «праведном гневе», а президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста. Поскольку на форум приглашён также президент России Владимир Путин, причем, в качестве одного из основных докладчиков. Ситуация раскалила Польшу до предела.



Чего испугался Анджей Дуда

В этом главное. Самому Дуде никто не собирается давать слово на форуме, а что скажет Путин и какие ещё документы предъявит мировой общественности, Варшаве остаётся только гадать. В пятницу в беседе на Onet.pl бывший президент Польши Лех Валенса объяснил, почему Анджея Дуду «посадили на скамейку запасных».



Валенса напомнил, что Варшава не пригласила Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, которое пройдет в Польше в конце января. Но мир, к счастью, ещё не забыл, что именно Красная Армия освободила этот концлагерь от фашистского ужаса. Даже Валенса назвал наше освобождение Освенцима «исторической правдой, которую никто не изменит».



Потому демарш Варшавы у многих политиков за рубежом (особенно в Израиле) вызвал, мягко говоря, недоумение. «Следовало ожидать, что Дуда не получит право голоса в Израиле. В этой ситуации он не может туда полететь»,– сказал в заключение беседы Лех Валенса.



Валенса умолчал о другом. Истерика польского политикума вызвана не только резонансным заявлением Путина. В мире меняется отношение к Польше. В прошлом феврале, например, высокопоставленный израильский дипломат Исраэль Катц процитировал на местном телевидении бывшего премьера страны Ицхака Шамира, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери».



Разразился большой дипломатический скандал, который удалось погасить только с помощью вице-президента США Майка Пенса. Скандал утих, но осадочек остался. Ведь весь этот сыр-бор возник на фоне обсуждения принятого в 2018 году в США закона № 447 («Справедливость для выживших, оставшихся без компенсации»).



В нём речь о возврате имущества жертвам Холокоста. Закон позволяет «в случае невозможности установления личности наследников жертв, передавать имущество в общественное пользование еврейским организациям, занимающимся исследованием Холокоста, для дальнейшего использования в просветительских целях».







Польша с головой попадает под этот закон. После войны имущество погибших польских евреев перешло в основном в государственную собственность. По оценкам экспертов, его стоимость сейчас составляет порядка 300 млрд. американских долларов.



Теперь за этими деньгами пришли. Пусть процесс пока не вышел из стадии риторики и дискуссий, но Путин придал ему новый импульс. На форуме в Израиле тему, безусловно, разгонят дальше. Потому-то Анджей Дуда и предпочёл остаться в Варшаве. Он не с Путиным за одним столом не хочет сидеть. Дуда просто боится предстоящего на форуме разговора. Затеянный Европой пересмотр итогов Второй мировой войны пришёлся по душе польским консерваторам, оседлавшим теперь власть в Варшаве. Открылась возможность изобразить Польшу главной жертвой этой мировой бойни, а заодно в виде компенсаций срубить по-лёгкому денег с Германии или России.Но вот незадача. Роль главной жертвы войны давно уже занята. Память о Холокосте, кажется, вымыла из истории десятки миллионов других погибших людей. Тщетные потуги напомнить о них миру мало удаются даже могучей России. Что же до Польши, то там история достаточно мутная. Всё-таки число загубленных в войне поляков много меньше погибших в огне Холокоста польских евреев.До войны они составляли десятую часть населения страны (свыше трёх миллионов человек), а в крупных городах (например, Варшаве, Лодзи и Кракове) – более трети жителей. После войны в Польше осталось порядка ста тысяч евреев, а теперь и вовсе – десять тысяч. В новом веке Польша стала практически мононациональной страной.Об этом поляки мечтали давно. В 1936 году они даже составили так называемый «Мадагаскарский план» переселения всех польских евреев на далёкий остров Индийского океана. Для реализации этой преступной идеи банально не хватило средств польской казны.В годы войны многие поляки явили миру свой пещерный антисемитизм. Они убивали евреев (и даже вставших на их защиту своих соплеменников), сдавали несчастных на расправу фашистам, а потом присваивали их имущество. Взять хотя бы историю с восстанием в концлагере «Собибор». Известно, что спасшихся из лагеря евреев выдали фашистам местные поляки, за что получили премии.Об этом помнят. Как о ситуации в целом, так и об отдельных её персонажах. На предновогодней коллегии министерства обороны России Владимир Путин, например, рассказал о фашистских замашках польского дипломата Юзефа Липского и назвал его «антисемитской свиньей».В ответ польский политикум взвился в «праведном гневе», а президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста. Поскольку на форум приглашён также президент России Владимир Путин, причем, в качестве одного из основных докладчиков. Ситуация раскалила Польшу до предела.В этом главное. Самому Дуде никто не собирается давать слово на форуме, а что скажет Путин и какие ещё документы предъявит мировой общественности, Варшаве остаётся только гадать. В пятницу в беседе на Onet.pl бывший президент Польши Лех Валенса объяснил, почему Анджея Дуду «посадили на скамейку запасных».Валенса напомнил, что Варшава не пригласила Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, которое пройдет в Польше в конце января. Но мир, к счастью, ещё не забыл, что именно Красная Армия освободила этот концлагерь от фашистского ужаса. Даже Валенса назвал наше освобождение Освенцима «исторической правдой, которую никто не изменит».Потому демарш Варшавы у многих политиков за рубежом (особенно в Израиле) вызвал, мягко говоря, недоумение. «Следовало ожидать, что Дуда не получит право голоса в Израиле. В этой ситуации он не может туда полететь»,– сказал в заключение беседы Лех Валенса.Валенса умолчал о другом. Истерика польского политикума вызвана не только резонансным заявлением Путина. В мире меняется отношение к Польше. В прошлом феврале, например, высокопоставленный израильский дипломат Исраэль Катц процитировал на местном телевидении бывшего премьера страны Ицхака Шамира, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери».Разразился большой дипломатический скандал, который удалось погасить только с помощью вице-президента США Майка Пенса. Скандал утих, но осадочек остался. Ведь весь этот сыр-бор возник на фоне обсуждения принятого в 2018 году в США закона № 447 («Справедливость для выживших, оставшихся без компенсации»).В нём речь о возврате имущества жертвам Холокоста. Закон позволяет «в случае невозможности установления личности наследников жертв, передавать имущество в общественное пользование еврейским организациям, занимающимся исследованием Холокоста, для дальнейшего использования в просветительских целях».Польша с головой попадает под этот закон. После войны имущество погибших польских евреев перешло в основном в государственную собственность. По оценкам экспертов, его стоимость сейчас составляет порядка 300 млрд. американских долларов.Теперь за этими деньгами пришли. Пусть процесс пока не вышел из стадии риторики и дискуссий, но Путин придал ему новый импульс. На форуме в Израиле тему, безусловно, разгонят дальше. Потому-то Анджей Дуда и предпочёл остаться в Варшаве. Он не с Путиным за одним столом не хочет сидеть. Дуда просто боится предстоящего на форуме разговора. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





217 Источник Похожие новости «Повышенная чувствительность» иранской ПВО. Европейские комментаторы о сбитом «Боинге» Великий портной: Трамп захотел "перекроить" НАТО Предстоящая годовщина освобождения Освенцима раскалила Польшу до предела Лукашенко: РФ хочет продавать в Беларусь нефть по ценам выше мировых Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ Че Гевара, Милошевич, Сулеймани: американцы устраняют лидеров, но не выигрывают войны Новости партнеров