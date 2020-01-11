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Предстоящая годовщина освобождения Освенцима раскалила Польшу до предела
11 января 2020, 17:39 • 217 • Аналитика
Затеянный Европой пересмотр итогов Второй мировой войны пришёлся по душе польским консерваторам, оседлавшим теперь власть в Варшаве. Открылась возможность изобразить Польшу главной жертвой этой мировой бойни, а заодно в виде компенсаций срубить по-лёгкому денег с Германии или России.
История против поляков
Но вот незадача. Роль главной жертвы войны давно уже занята. Память о Холокосте, кажется, вымыла из истории десятки миллионов других погибших людей. Тщетные потуги напомнить о них миру мало удаются даже могучей России. Что же до Польши, то там история достаточно мутная. Всё-таки число загубленных в войне поляков много меньше погибших в огне Холокоста польских евреев.
До войны они составляли десятую часть населения страны (свыше трёх миллионов человек), а в крупных городах (например, Варшаве, Лодзи и Кракове) – более трети жителей. После войны в Польше осталось порядка ста тысяч евреев, а теперь и вовсе – десять тысяч. В новом веке Польша стала практически мононациональной страной.
Об этом поляки мечтали давно. В 1936 году они даже составили так называемый «Мадагаскарский план» переселения всех польских евреев на далёкий остров Индийского океана. Для реализации этой преступной идеи банально не хватило средств польской казны.
В годы войны многие поляки явили миру свой пещерный антисемитизм. Они убивали евреев (и даже вставших на их защиту своих соплеменников), сдавали несчастных на расправу фашистам, а потом присваивали их имущество. Взять хотя бы историю с восстанием в концлагере «Собибор». Известно, что спасшихся из лагеря евреев выдали фашистам местные поляки, за что получили премии.
Об этом помнят. Как о ситуации в целом, так и об отдельных её персонажах. На предновогодней коллегии министерства обороны России Владимир Путин, например, рассказал о фашистских замашках польского дипломата Юзефа Липского и назвал его «антисемитской свиньей».
В ответ польский политикум взвился в «праведном гневе», а президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста. Поскольку на форум приглашён также президент России Владимир Путин, причем, в качестве одного из основных докладчиков. Ситуация раскалила Польшу до предела.
Чего испугался Анджей Дуда
В этом главное. Самому Дуде никто не собирается давать слово на форуме, а что скажет Путин и какие ещё документы предъявит мировой общественности, Варшаве остаётся только гадать. В пятницу в беседе на Onet.pl бывший президент Польши Лех Валенса объяснил, почему Анджея Дуду «посадили на скамейку запасных».
Валенса напомнил, что Варшава не пригласила Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, которое пройдет в Польше в конце января. Но мир, к счастью, ещё не забыл, что именно Красная Армия освободила этот концлагерь от фашистского ужаса. Даже Валенса назвал наше освобождение Освенцима «исторической правдой, которую никто не изменит».
Потому демарш Варшавы у многих политиков за рубежом (особенно в Израиле) вызвал, мягко говоря, недоумение. «Следовало ожидать, что Дуда не получит право голоса в Израиле. В этой ситуации он не может туда полететь»,– сказал в заключение беседы Лех Валенса.
Валенса умолчал о другом. Истерика польского политикума вызвана не только резонансным заявлением Путина. В мире меняется отношение к Польше. В прошлом феврале, например, высокопоставленный израильский дипломат Исраэль Катц процитировал на местном телевидении бывшего премьера страны Ицхака Шамира, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери».
Разразился большой дипломатический скандал, который удалось погасить только с помощью вице-президента США Майка Пенса. Скандал утих, но осадочек остался. Ведь весь этот сыр-бор возник на фоне обсуждения принятого в 2018 году в США закона № 447 («Справедливость для выживших, оставшихся без компенсации»).
В нём речь о возврате имущества жертвам Холокоста. Закон позволяет «в случае невозможности установления личности наследников жертв, передавать имущество в общественное пользование еврейским организациям, занимающимся исследованием Холокоста, для дальнейшего использования в просветительских целях».
Польша с головой попадает под этот закон. После войны имущество погибших польских евреев перешло в основном в государственную собственность. По оценкам экспертов, его стоимость сейчас составляет порядка 300 млрд. американских долларов.
Теперь за этими деньгами пришли. Пусть процесс пока не вышел из стадии риторики и дискуссий, но Путин придал ему новый импульс. На форуме в Израиле тему, безусловно, разгонят дальше. Потому-то Анджей Дуда и предпочёл остаться в Варшаве. Он не с Путиным за одним столом не хочет сидеть. Дуда просто боится предстоящего на форуме разговора.
Геннадий Грановский
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