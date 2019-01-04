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«Предстоит осмыслить причины трагедии»: опознаны все жертвы обрушения дома в Магнитогорске
04 января 2019, 13:09 • 50 • В России
Все 39 погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске опознаны, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Глава региона Борис Дубровский поблагодарил сотрудников МЧС, которые четыре дня круглосуточно разбирали завалы на месте ЧП. В пятницу, 4 января, федеральные подразделения покидают Магнитогорск, однако местные экстренные службы продолжают работу. За ночь им удалось вызволить из соседних с обрушившейся секцией подъездов семь домашних животных. В ближайшее время специалисты начнут демонтаж непригодной для жилья части дома. Тем временем состояние пострадавших медики оценивают как стабильное.
Reuters
Все 39 погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее эту информацию подтвердил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил спасателей, которые круглосуточно работали на месте трагедии.
Как сообщили в МЧС, 18 человек спасателям удалось спасти в первые часы после обрушения подъезда, ещё шестеро, в том числе двое детей, были извлечены из-под завала.
«С использованием специальной высотной техники из полуразрушенных квартир седьмого подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых человек, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.
В поисково-спасательной операции принимали участие около 1 тыс. человек, в том числе сотрудники ведущих подразделений МЧС России «Центроспас» и центра «Лидер». Отмечается, что 4 января федеральная группировка спасателей покинула Магнитогорск.
Кроме того, уже после завершения поисково-спасательной операции сотрудники МЧС обследовали квартиры, прилегающие к обрушившемуся подъезду, и вытащили из них шесть кошек и собаку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области.
Накануне об этом также говорил начальник управления архитектуры и градостроительства Магнитогорска Илья Рассоха.
«Решение будет принимать комиссия в течение нескольких дней. Однозначно седьмой и восьмой подъезды будут снесены», — подчеркнул Рассоха.
Чиновник отметил, что комиссия также определит, пригодны ли для проживания другие секции дома.
Также в администрации Магнитогорска отметили, что 9 января в уцелевшие подъезды начнёт поступать горячая вода. «Горячее водоснабжение будет восстановлено в 9-м, 10-м, 11-м и 12-м подъездах 9 января. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы», — заявил ТАСС представитель местных властей.
Состояние пострадавших — стабильное
Пять пострадавших в результате обрушения жилого дома проходят лечение в больницах. Три человека — в Магнитогорске, один — в Челябинске, а 10-месячного Ваню Фокина, который провёл под завалами более 35 часов, ранее перевезли в Москву.
В четверг, 3 января, медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, где находится 10-месячный Ваня Фокин, отметили некоторое улучшение его состояния. По информации на 08:00 пятницы, 4 января, состояние ребёнка остаётся стабильным. Мама мальчика также находится в столице, она обеспечена всем необходимым.
«Сегодня встречались с мамой Ивана. Она живет в гостинице, обеспечена всем необходимым — продуктами, автотранспортом. Бытовые вопросы решены, с ней работает фонд «Доктор Лиза». Сейчас ей не требуется избыточное внимание, она прежде всего думает о ребенке», — приводит РИА Новости слова главы постпредства Челябинской области при правительстве России Александра Шепилова.
Ещё один пострадавший — гражданин Таджикистана — был прооперирован, его состояние улучшилось. Об этом сообщил генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров.
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Власти, а также неравнодушные люди оказывают поддержку пострадавшим и семьям погибших. На специальный счёт, по информации пресс-службы губернатора Челябинской области, поступило более 19,3 млн рублей. Также пострадавшие смогли в кратчайшие сроки получить около 60 восстановленных документов.
В пятницу пройдут похороны шести погибших при обрушении подъезда. Кроме того, на родину отправят тела опознанных граждан Таджикистана — женщины и трёх её несовершеннолетних детей.
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