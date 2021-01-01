«Предстоит много работы по развитию вторичной сети»: президент Сербии запустил газопровод «Балканский поток»

В Сербии дан старт газопроводу «Балканский поток». Торжественное открытие магистрали состоялось при участии президента Сербии Александра Вучича. Он подчеркнул, что с запуском газопровода газ для Сербии будет стоить на уровне $155 за 1 тыс. кубометров вместо прежней цены в $240. Он также отметил, что после запуска магистрали предстоит много работы по развитию сети внутри страны, а также выступил с благодарностью в адрес России. Присутствовавший на церемонии посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил надежду, что «Балканский поток» сделает Сербию ещё более привлекательной для инвестиций страной.

Сербский лидер Александр Вучич запустил газопровод «Балканский поток» в Сербии. Речь идёт о магистрали, являющейся продолжением «Турецкого потока».

Выступая на торжественной церемонии, Вучич отметил важность старта «Балканского потока», добавив, что «Сербия стала намного богаче после подключения газа».

«Цена за 1 тыс. кубометров будет $155 на входе из Болгарии, плюс от $12 до $14 транспортных расходов в нашей сети, ранее это было $240», — заявил Вучич.

Сербский президент добавил, что газопровод позволит обеспечить приток инвесторов в разные регионы страны.

«Нам предстоит много работы по развитию вторичной сети, но это даёт нам надежды на светлое будущее. Газ пойдёт по нашей сети в Венгрию. С Новым годом! Спасибо президенту России», — сказал Вучич.

На церемонии также присутствовал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он назвал запуск газопровода «подарком на Новый год» и одним из крупнейших проектов российско-сербского сотрудничества.

«Проект обеспечит стабильность Сербии, даст возможность дальнейшего развития внутренней инфраструктуры и транспортировки. Сербия станет ещё привлекательнее для инвестиций и транзитной страной, что даёт больше возможностей», — подчеркнул дипломат.

Руководство компании «Сербиягаз» также сообщило, что в ближайшей перспективе начнётся строительство внутренних и региональных магистралей в стране, в том числе направление Белград — Баня-Лука и Белград — Валево.

Напомним, что «Турецкий поток», продолжением которого является «Балканский поток», был торжественно открыт 8 января 2020 года при участии президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках проекта «Турецкий поток» было построено две нитки газопровода, одна из которых предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского. Проектная мощность магистрали составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

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Газопровод проходит по дну Чёрного моря с российской территории до турецкого побережья, а далее по сухопутной транзитной нитке до границы Турции с сопредельными странами.

Длина открытого в Сербии участка газопровода составляет 403 км, а проектная мощность равна 13,9 млрд кубометров газа в год.

В компании — операторе магистрали «Гастранс» сообщили, что соединительный газопровод Болгария — Венгрия, проходящий через Сербию, во второй половине 2021 года после подключения к ГТС Венгрии сможет пропускать 12,87 млрд кубометров газа, который поступает в Болгарию из «Турецкого потока».

«На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 млрд кубометров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. К четвёртому кварталу 2021 года, после подключения газопровода к газотранспортной системе Венгрии, пропускная способность газопровода составит 12,87 млрд кубометров газа в год», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Также отмечается, что проект ещё на стадии строительства обеспечил более 2,5 тыс. новых рабочих мест в Сербии.

«Газпром» подтвердил старт поставок газа по новому маршруту. В компании рассказали, что сегодня началась транспортировка газа в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту — через территории Турции и Болгарии.

«Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подаётся потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины», — пояснили в «Газпроме».

Отмечается, что поставки по новому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых мощностей компаниями «Булгартрансгаз» ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии.

Запуск также прокомментировал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он отметил, что «Турецкий поток» представляет собой «современный, эффективный и надёжный газопровод, востребованный европейскими потребителями».

«Число стран Европы, которые с помощью «Турецкого потока» получают российский газ, выросло до шести. Теперь, наряду с Болгарией, Грецией, Северной Македонией и Румынией, такую возможность себе обеспечили Сербия, Босния и Герцеговина», — заключил Миллер.