|
«Предстоит много работы по развитию вторичной сети»: президент Сербии запустил газопровод «Балканский поток»
01 января 2021, 15:35 • 29 • В мире
В Сербии дан старт газопроводу «Балканский поток». Торжественное открытие магистрали состоялось при участии президента Сербии Александра Вучича. Он подчеркнул, что с запуском газопровода газ для Сербии будет стоить на уровне $155 за 1 тыс. кубометров вместо прежней цены в $240. Он также отметил, что после запуска магистрали предстоит много работы по развитию сети внутри страны, а также выступил с благодарностью в адрес России. Присутствовавший на церемонии посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил надежду, что «Балканский поток» сделает Сербию ещё более привлекательной для инвестиций страной.
© balkaneu.com
Сербский лидер Александр Вучич запустил газопровод «Балканский поток» в Сербии. Речь идёт о магистрали, являющейся продолжением «Турецкого потока».
Выступая на торжественной церемонии, Вучич отметил важность старта «Балканского потока», добавив, что «Сербия стала намного богаче после подключения газа».
Сербский президент добавил, что газопровод позволит обеспечить приток инвесторов в разные регионы страны.
«Нам предстоит много работы по развитию вторичной сети, но это даёт нам надежды на светлое будущее. Газ пойдёт по нашей сети в Венгрию. С Новым годом! Спасибо президенту России», — сказал Вучич.
На церемонии также присутствовал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он назвал запуск газопровода «подарком на Новый год» и одним из крупнейших проектов российско-сербского сотрудничества.
«Проект обеспечит стабильность Сербии, даст возможность дальнейшего развития внутренней инфраструктуры и транспортировки. Сербия станет ещё привлекательнее для инвестиций и транзитной страной, что даёт больше возможностей», — подчеркнул дипломат.
Руководство компании «Сербиягаз» также сообщило, что в ближайшей перспективе начнётся строительство внутренних и региональных магистралей в стране, в том числе направление Белград — Баня-Лука и Белград — Валево.
Напомним, что «Турецкий поток», продолжением которого является «Балканский поток», был торжественно открыт 8 января 2020 года при участии президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках проекта «Турецкий поток» было построено две нитки газопровода, одна из которых предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского. Проектная мощность магистрали составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
На страницу галереи
Газопровод проходит по дну Чёрного моря с российской территории до турецкого побережья, а далее по сухопутной транзитной нитке до границы Турции с сопредельными странами.
Длина открытого в Сербии участка газопровода составляет 403 км, а проектная мощность равна 13,9 млрд кубометров газа в год.
В компании — операторе магистрали «Гастранс» сообщили, что соединительный газопровод Болгария — Венгрия, проходящий через Сербию, во второй половине 2021 года после подключения к ГТС Венгрии сможет пропускать 12,87 млрд кубометров газа, который поступает в Болгарию из «Турецкого потока».
«На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 млрд кубометров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. К четвёртому кварталу 2021 года, после подключения газопровода к газотранспортной системе Венгрии, пропускная способность газопровода составит 12,87 млрд кубометров газа в год», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
Также отмечается, что проект ещё на стадии строительства обеспечил более 2,5 тыс. новых рабочих мест в Сербии.
«Газпром» подтвердил старт поставок газа по новому маршруту. В компании рассказали, что сегодня началась транспортировка газа в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту — через территории Турции и Болгарии.
Отмечается, что поставки по новому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых мощностей компаниями «Булгартрансгаз» ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии.
Запуск также прокомментировал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он отметил, что «Турецкий поток» представляет собой «современный, эффективный и надёжный газопровод, востребованный европейскими потребителями».
«Число стран Европы, которые с помощью «Турецкого потока» получают российский газ, выросло до шести. Теперь, наряду с Болгарией, Грецией, Северной Македонией и Румынией, такую возможность себе обеспечили Сербия, Босния и Герцеговина», — заключил Миллер.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 декабря 2020, 17:45
|
30 декабря 2020, 00:25
|
27 декабря 2020, 09:10
|
29 декабря 2020, 07:00
|
30 декабря 2020, 21:30
|
28 декабря 2020, 11:45
|
29 декабря 2020, 05:10