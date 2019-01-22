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«Предстоит долгая и кропотливая работа»: чего ожидать от переговоров Путина и Абэ в Москве

22 января 2019, 07:39  •  78 • В мире
Президент России Владимир Путин 22 января проведёт переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Основная тема — перспективы заключения мирного договора между Москвой и Токио. Сейчас главным камнем преткновения в нормализации отношений двух стран является статус Южных Курил. Как подчёркивают эксперты, позиции государств в этом вопросе принципиальны, а значит, переговоры будут непростыми. Чего ожидать от встречи лидеров России и Японии, разбирался RT.
 
Владимир Путин и Синдзо Абэ Reuters © Valery Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Pool
 

22 января в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят главные вопросы международной и региональной повестки дня, а также «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях». 

О встрече в Москве президент России и японский премьер договорились на прошлогоднем саммите G20 в Буэнос-Айресе.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, особое внимание будет уделено перспективам заключения мирного договора между Москвой и Токио. 

«Российская сторона чётко придерживается мнения, что решение проблемы мирного договора должно быть однозначно поддержано и однозначно принято народами прежде всего России, но и вообще народами обеих стран», — подчеркнул 16 января в разговоре с журналистами Ушаков. 

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения японских СМИ о возможных условиях Японии для подписания мирного договора с Россией, отметил, что говорить об этом ещё слишком рано.

«Каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. Любые заявления на этот счёт — это не заявления, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся каких-то запросных позиций, или пожелания, или рассуждения вслух. Не более того», — отметил Песков. 

Курильский вопрос 

Как напомнил в интервью RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Кистанов, главной проблемой, которая препятствует заключению мирного договора между Россией и Японией, является спор по поводу принадлежности островов Южных Курил — Итурупа, Кунашира, Шикотана и гряды мелких островов Хабомаи.

После 1945 года эти острова стали частью СССР, а потом и России. Япония, однако, считает их своими. При этом в 1951-м СССР, в отличие от союзников по антигитлеровской коалиции, не подписал Сан-Францисский мирный договор с Японией, согласно которому Токио отказывался от претензий на Курильские острова и южную часть Сахалина. Но тогда представители официальной делегации Японии заявили, что Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи в состав Курильских островов якобы не входили и от них Япония не отказывалась. Члены делегации СССР выступили с предложением внести в договор поправку о признании суверенитета Советского Союза над Южным Сахалином и Курильскими островами, но это предложение учтено не было, поэтому СССР, Польша и Чехословакия отказались от подписания Сан-Францисского договора.

Через пять лет, в 1956 году, представители СССР и Японии подписали Московскую декларацию, в которой было заявлено о прекращении состояния войны между двумя государствами. Кроме того, в этом документе советская сторона выразила готовность после заключения мирного договора между двумя государствами передать Японии Хабомаи и Шикотан. 

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Однако мирный договор так и не был подписан, а Токио выдвинул Советскому Союзу претензии на все Южные Курилы. Этой позиции Япония продолжает придерживаться по сей день.

«Я полагаю, что на встрече будут вестись переговоры по этой проблеме, но с неясным исходом, поскольку позиции диаметрально противоположные», — отметил в беседе с RT Олег Кистанов.

На переговорах в Сингапуре в ноябре 2018 года Путин и Абэ согласились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. Однако, как отмечают эксперты, если для Москвы отсылка к этому документу важна, так как именно он положил конец состоянию войны и возвратил отношения двух стран в нормальное русло, то Токио хотел бы уступок в территориальном вопросе.

14 января во время переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно подтвердили незыблемость позиций обеих сторон. И, как подчеркнул Лавров, Россия настаивает на признании со стороны Токио «итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды».

  • Порт Южно-Курильска
  • РИА Новости
  • © Андрей Шапран

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала СМИ прекратить спекуляции вокруг курильского противостояния и заявила, что вопрос о территориальной принадлежности островов России «не подвергается сомнению».

Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркнул, что «ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора может и должно стать признание японцами итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами». 

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«Острова имеют для нас стратегическое значение, — объяснил важность для России Южных Курил Олег Кистанов. — Они запирают для нашего Тихоокеанского флота выход в Охотское море, где базируются наши подводные атомные лодки с баллистическими ядерными ракетами, которые обеспечивают нам стратегический баланс с США. Если острова будут переданы, значит, облегчится доступ военных судов иностранных государств в Охотское море». 

Кроме того, по словам эксперта, помимо ослабления стратегической позиции России, в случае передачи Шикотана и Хабомаи наша страна может потерять контроль над богатыми биоресурсами зонами мирового океана. 

Сейчас Россия и Япония пытаются совместно работать над развитием экономики островов.

В 2016 году Владимир Путин и Синдзо Абэ поручили экспертам проработать варианты ведения совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильской гряды. Были возобновлены и поездки живших ранее на Южных Курилах японцев к могилам предков.

В сентябре 2018 года на полях проходившего во Владивостоке Восточного экономического форума Владимир Путин и Синдзо Абэ утвердили «дорожную карту» совместного хозяйственного освоения Южных Курил. 

Политическая игра

«Россия реалистично понимает, что для заключения мирного договора нужно, чтобы отношения двух стран и доверие между ними вышли на качественно иной уровень, — отметил в интервью RT преподаватель МГИМО Владимир Нелидов. — Мы хотели бы заключить мирный договор, но, объективно говоря, ещё предстоит долгая и кропотливая работа, прежде чем это станет возможным».

По словам эксперта, особое внимание Синдзо Абэ к этому вопросу и его заявления о стремлении «вернуть» Курилы во многом вызваны внутриполитическими причинами — в Японии летом этого года пройдут выборы в верхнюю палату парламента.

  • Сенат Японии
  • globallookpress.com
  • © Yoshio Tsunoda/AFLO
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По всем прогнозам, правящая Либерально-демократическая партия Японии потеряет определённое число мест. Но поражение будет не катастрофическим, если глава партии и премьер Абэ добьются внешнеполитической победы, например в отношениях с Россией.

«Сейчас он хочет добиться дипломатического результата, ощутимого прогресса в духе японских требований от России либо, если не получится, переложить ответственность за неудачу на Россию», — пояснил Нелидов.

Поэтому Абэ нужен результат «здесь и сейчас», тогда как для России нет особых причин торопиться, отметил политолог.

«Может сложиться впечатление, что для Японии проблема территориальных притязаний настолько важна, что без её разрешения она не может развивать отношения с Россией. Однако, если посмотреть на внешние отношения Японии с другими странами, это совсем не так», — подчеркнул Нелидов. 

По словам эксперта, у Токио существуют территориальные проблемы со всеми соседними странами, в том числе с КНР и Южной Кореей. Однако ни это, ни споры по поводу оценки японской агрессии в годы Второй мировой войны не мешают стране эффективно развивать внешнеэкономические связи. 

«Посмотрите, что происходит в отношениях между Японией и Китаем. Там тоже есть территориальные проблемы: острова Сенкаку в Восточно-китайском море контролируются Японией, а Китай считает их своими и требует вернуть, постоянно направляет туда военные корабли. И напряжённость вокруг этих островов вполне может обернуться военным столкновением. Однако это не препятствует экономическим отношениям Японии и Китая: объём торговли между ними составляет около $300 млрд, тогда как у России с Японией — всего $18 млрд. Китай является крупнейшим торговым партнёром Японии. Япония, в свою очередь, один из крупнейших инвесторов в Китае. 30 тыс. японских фирм действует в Китае, и никакие территориальные проблемы не мешают их экономическому сотрудничеству», — подчеркнул Олег Кистанов.  

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Поэтому, несмотря на распространённый миф, вопрос развития двусторонних экономических отношений России и Японии напрямую никак не связан с заключением мирного договора, считают эксперты. Японский капитал не действует по указке официального Токио и не потечёт в Россию, на какие бы уступки в политике ни шла Москва. 

«Нужно улучшать инвестиционный климат на Дальнем Востоке, улучшать условия ведения бизнеса, и тогда это будет способствовать улучшению российско-японских отношений», — подчеркнул Владимир Нелидов. 

Американский фактор 

В начале января Кацуюки Каваи, специальный помощник по внешней политике премьер-министра Синдзо Абэ, попросил у США поддержки в вопросе заключения мирного договора с Россией. Ранее японские СМИ сообщали, что Абэ якобы обещал Москве не размещать на Южных Курилах американские войска, если острова отдадут Японии. 

  • Морские пехотинцы США на учениях в Японии
  • Reuters
  • © Toru Hanai

Россия, в свою очередь, заявила, что США не должны иметь никакого отношения к двусторонним переговорам Москвы и Токио. 

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«Япония ждёт поддержки США, чуть ли не участия во всём диалоге по проблеме мирного договора с Россией. А при чём здесь США? Есть двусторонний диалог, который развивается на многих уровнях. К тому же, когда речь идёт о двустороннем диалоге, всё всегда складывается. При чём здесь США и какова их роль, непонятно», — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1» 13 января. 

В свою очередь, Сергей Лавров назвал заявление Кацуюки Каваи, который также выразил надежду на включение России в блок по сдерживанию Китая, «возмутительным». 

По словам Кистанова, такое обращение с японской стороны было необходимо для того, чтобы «американцы не вставляли палки в колёса», так как влияние Вашингтона на внешнюю политику Токио очень высоко. И именно по вине США в 1956 году СССР и Япония так и не подписали мирный договор. 

«В 1956 году, после подписания Московской декларации, США заявили Японии, что, если она откажется от претензий к России в отношении всех четырёх островов, Токио не вернут контроль над Окинавой (самый крупный остров на юге Японии. — RT). Под этим давлением японцы и выдвинули свои требования. Эта одна из причин, по которой в то время не была реализована декларация, — подчеркнул эксперт. — США не заинтересованы в разрешении этой проблемы и действуют по извечному принципу «разделяй и властвуй». 

По мнению Нелидова, ориентация на Вашингтон у японского истеблишмента очень сильна, хотя Токио стремится вести независимую политику. 

«Не может быть такого, что Япония принимает все решения по указке Вашингтона, — считает политолог. — Она может вести себя абсолютно независимо — между Японией и США даже бывают разногласия. Но в иерархии японских приоритетов Америка однозначно занимает первое место. Если возникнет неоходимость выбора между сохранением и развитием сотрудничества с США, с одной стороны, а с другой — обязательствами, которые они возьмут на себя перед Россией, то абсолютно точно Япония выберет Соединённые Штаты».   

По словам экспертов, пока нельзя точно предугадать, какими будут результаты очередных российско-японских переговоров на высшем уровне. 

«Поговорят о территориальных спорах, а будет ли прогресс, я не знаю», — признался Олег Кистанов. 

По мнению Владимира Нелидова, «в этом вопросе стоит запастись терпением». 

«Если относиться к визиту Абэ реалистично, то он может стать ещё одним кирпичиком в построении здания доверительных отношений, в то время как завышенные ожидания могут очень повредить», — считает политолог.

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