«Предстоит большая работа»: Валентин Коновалов избран новым главой Республики Хакасия

По результатам обработки 100% бюллетеней на выборах в Хакасии побеждает единственный кандидат на пост руководителя Валентин Коновалов, представляющий КПРФ. Он набрал 57% голосов избирателей. Как отметили в партии, в ходе выборов серьёзных нарушений выявлено не было. Коновалов подчеркнул, что намерен сформировать региональное правительство на конкурсной основе.

Член КПРФ Валентин Коновалов побеждает на выборах на пост главы Хакасии с результатом 57,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно предварительным итогам выборов в Хакасии, свои голоса за Коновалова отдали 101 тыс. 405 человек, что составляет 57,57% избирателей.

О победе кандидата от коммунистической партии России объявил лидер фракции Геннадий Зюганов.

«Мы выступили с конструктивной программой, и наш кандидат, и вся команда вели себя достойно. Валентин Коновалов победил. Будем исполнять предложенную жителям программу», — цитирует Интерфакс Зюганова.

Во втором туре выборов главы республики участвовал только Валентин Коновалов. Для победы ему необходимо было набрать более 50% голосов избирателей.

В Единый день голосования, 9 сентября, за пост руководителя Республики Хакасия боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Зимин, председатель регионального отделения фракции «Справедливая Россия» Андрей Филягин, член КПРФ Валентин Коновалов и представитель местного отделения Партии роста Александр Мяхар. По результатам первого тура Коновалов набрал 44,81% голосов избирателей, вторым стал Зимин — 32,42%, а на третьем месте оказался Филягин, получивший 11,23% голосов.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, однако переносился в связи со снятием кандидатур Зимина, Филягина и Мяхара.

Без серьёзных нарушений

Выборы в Хакасии прошли без серьёзных нарушений, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Что касается ЦИК РФ, то у нас на сегодняшний день нет заявлений, обращений, жалоб, которые свидетельствовали бы о том, что было большое количество серьёзных нарушений. Те заявления и жалобы, которые поступали, не дают оснований говорить, что результат выборов может быть отменён или не признан», — сказал Булаев.

Претензий к организации и проведению выборов в республике нет и у представителей КПРФ.

«Серьёзных претензий у нас к избирательному процессу в Хакасии нет. Единственная претензия — попытка проведения голосования движением «Народный глава», — сказал Афонин.

11 ноября общественное движение «Народный глава» во время выборов руководителя региона проводило опросы на избирательных участках. По мнению активистов «Народного главы», в выборах должно участвовать несколько кандидатов. Об этом они спрашивали граждан.

Избирком Хакасии не выявил нарушений в проведении опросов представителями общественного движения. Однако в КПРФ проведение опросов сочли «параллельным голосованием».

«Этот политтехнологический проект стал попыткой сорвать выборы главы региона. В течение всего дня голосования коммунисты боролись за удаление агитаторов этого проекта с избирательных участков. И в подавляющем большинстве случаев это удалось сделать», — отмечается на сайте КПРФ.

В связи с этим, по мнению Афонина, депутаты Госдумы должны подготовить поправки в федеральный закон, которые запрещали бы проведение подобных опросов на избирательных участках. Кроме того, он заявил о намерении ввести финансовую ответственность для кандидатов, снимающих свои кандидатуры с выборов.

«Люди поверили в нашу программу»

Во время пресс-конференции по итогам выборов в Хакасии Валентин Коновалов отметил, что в регионе предстоит проделать большую работу.

«Пройден тяжёлый путь. Сейчас эйфории у меня нет. Есть ощущение, что предстоит большая работа. Я уверен, что при поддержке населения — а как показали выборы, она есть — мы справимся», — сказал Коновалов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, является ли его победа результатом протестного голосования, Коновалов отметил, что такое голосование не могло обеспечить победу, после того как Коновалов остался единственным кандидатом на пост руководителя республики.

«Если бы это было протестное голосование, то у меня не было бы шансов на победу. Люди поверили в нашу программу», — объяснил Коновалов результаты выборов.

Он заявил, что уже представляет состав будущего правительства Хакасии под его руководством, отметив, что оно будет сформировано на конкурсной основе.

«Наша принципиальная позиция в том, что должен быть определённый конкурс. Мы полагаем, что это правительство станет правительством народного доверия, поэтому туда должны войти высокопрофессиональные люди», — рассказал он в беседе с журналистами.