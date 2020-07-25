"Представляю, как на него Путин будет смотреть": Цепкало о возможной победе Лукашенко

Валерий Цепкало. Кадр: youtube.com

Экс-кандидат в президенты призвал российские власти не помогать белорусскому лидеру

Валерий Цепкало спешно покинул Беларуссию накануне вместе со всей семьей. Как он сам объяснил, сделал это из-за угрозы уголовного преследования. Экс-кандидат в президенты сейчас находится в Москве и дал первое интервью, в котором прокомментировал возможную победу Лукашенко.

Цепкало считает, что своим отъездом из страны хотел сделать из Лукашенко "изгоя" в глазах всего белорусского народа. Раз он оказался в условиях, когда пришлось бежать, рассказывает Валерий в интервью "Дождю", то он приложит все усилия, чтобы выставить нынешнего президента Белоруссии в неблагоприятном свете и перед мировым сообществом.

"Я представляю, как на него будет Путин смотреть после того, что он нарисует себе голоса", – заявил экс-кандидат.

Цепкало призвал российских властей не помогать правительству Белоруссии, поскольку это ошибка: руководство России считает, что направляет помощь для народа, однако все деньги уходят на содержание властного аппарата страны.

Напомним, Цепкало бежал из Белоруссии накануне ночью. Он заявил, что принял такое решение, поскольку правоохранители стали проявлять к нему повышенный интерес. Также он узнал о готовящемся аресте, испугавшись, что его настигнет судьба другого соперника Лукашенко – Виктора Барбарико, в котором правоохранители увидели угрозу национальной безопасности страны.