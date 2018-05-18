Представляя Путину новых министров, Медведев так волновался, что перепутал отчество Шойгу

Во вторник Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину на утверждение структуру правительства, пообещав в через два дня приехать уже со списком персоналий. И действительно, в пятницу он прибыл в сочинскую резиденцию главы государства — эта встреча была настолько важна, что стояла в графике Путина даже раньше визита Ангелы Меркель.

- В соответствии с частью второй статьи 112 Конституции председатель правительства должен представить президенту кандидатуры, - церемонно начал Медведев. - Как мы с вами и договаривались, я готов это сделать.

- Пожалуйста, - отреагировал Путин.

- Называю тогда всех? - на всякий случай уточнил Медведев.

- Пожалуйста, - еще раз сказал президент.

Медведев объявил состав нового правительства.Премьер-министр представил президенту новый состав правительства

Папка, в которой премьер принес проекты указов на новых вице-премьеров и министров оказалась нежного светло-голубого цвета. Медведев раскрыл ее и начал зачитывать проект указа один за другим — должность и фамилию.

Как выяснилось, и для него это был волнительный момент. Дойдя до фамилии Шойгу, Медведев неожиданно назвал его Сергеем Константиновичем. Тут же поправился, оба собеседника за столом посмеялись.

Весь список занял чуть больше двух минут и никакого удивления у Путина не вызвал.

- Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры, - сказал президент. - По некоторым из них еще сегодня с утра дискутировали. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на предыдущих участках работы. Я согласен, сегодня подпишу все указы о назначениях. Нужно будет оперативно решить вопросы по замене тех наших коллег, которые покидают прежние места работы.

- Все сделаем, - отреагировал Медведев. - Представим всех новых министров коллективам их министерств.