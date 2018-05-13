«Представлял угрозу национальной безопасности»: что известно о напавшем с ножом на прохожих в Париже

Напавший с ножом на прохожих в Париже был известен французским спецслужбам. Об этом пишут местные СМИ. По их данным, мужчине был присвоен статус лица, представляющего угрозу национальной безопасности из-за близости к радикальным исламистским кругам. Сообщается, что установлена личность нападавшего: им оказался выходец из Чечни 1997 года рождения. Посольство России в Париже уже запросило французские власти о гражданстве мужчины. По последним данным, в результате атаки в центре французской столицы 13 мая один человек погиб и четверо получили ранения.

Мужчина, который напал с ножом на прохожих в Париже, числился в базе французских спецслужб. Об этом сообщает Europe1.

По данным радиостанции, ему был присвоен статус лица, «представляющего угрозу национальной безопасности» (статус fiche S), из-за близости к радикальным исламистским кругам. Ранее RTL сообщала, что преступник не числился в этом списке.

По информации RTL, личность нападавшего уже установлена. Сообщается, что злоумышленник был выходцем из Чечни 1997 года рождения. Данных о том, получил ли он французское гражданство, нет.

Такую же информацию приводит радиостанция Europe1. Отмечается, что личность преступника удалось установить по отпечаткам пальцев, документов при нём не было.

Французский телеканал BFM отмечает, что есть «непрямые связи» между нападавшим и «человеком, находящимся в Сирии».

Сообщается, что родители нападавшего помещены под стражу.

Посольство России в Париже уже запросило французские власти о гражданстве мужчины, совершившего нападение.

«Мы запросили французские власти информацию о гражданстве нападавшего, в данный момент ждём от них ответа», — сообщили RT в дипломатическом представительстве.

После теракта в Париже министр внутренних дел Франции Жерар Колон собрал срочное совещание в 11:00 мск. По данным СМИ, в совещании принимают участие помощники министра, представители всех разведслужб Франции, Министерства юстиции, вооружённых сил, осуществляющих в стране антитеррористическое патрулирование.

Пострадавшие восстанавливаются

Инцидент произошёл 13 мая в центре Парижа в районе площади Опера. Мужчина, вооружённый ножом, атаковал прохожих. Полицейские попытались обезвредить злоумышленника с помощью электрошокера, а затем ликвидировали его двумя выстрелами.

В результате нападения погиб один человек, ещё четверо пострадали. По данным СМИ, погибшим оказался 29-летний мужчина.

По словам главы МВД Франции Жерара Коллона, жизни пострадавших ничто не угрожает. Как сообщает Le Figaro, министр рассказал, что при атаке серьёзно ранены 34-летний мужчина и 54-летняя женщина. Их доставили в больницу Жоржа Помпиду в Париже. Ещё двоих — 26-летнюю женщину и 31-летнего мужчину — госпитализировали с менее тяжёлыми травмами.

В прокуратуре усматривают в деле террористический след. По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, нападавший кричал «Аллах акбар!». Кроме того, СМИ сообщили, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. Своё расследование начала антитеррористическая прокуратура.

Комментируя инцидент, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подобные атаки не станут препятствием в борьбе с «врагами свободы».

«От имени всех французов я отдаю должное мужеству полицейских, которые нейтрализовали террориста. Франция снова заплатила кровью, но не уступит ни на дюйм врагам свободы», — отметил президент.

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 12, 2018

Теракты во Франции

В последние годы во Франции участились случаи нападений на прохожих и представителей власти.

В ноябре 2015 года сторонники ИГ совершили серию терактов в Париже и Сен-Дени. Жертвами нападения стали 130 человек, более 350 пострадали. Террористы совершили взрывы у стадиона «Стад де Франс» и устроили бойню в концертном зале «Батаклан». Данный теракт стал крупнейшим за всю историю страны.

14 июля 2016 года водитель грузовика совершил наезд на толпу людей на набережной в Ницце. Жертвами атаки стали 84 человека, более 300 пострадали. Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

3 февраля 2017 года в Париже неизвестный с мачете в руках набросился на военный патруль недалеко от Лувра. Он был одет в чёрную футболку с черепом и выкрикивал «Аллах акбар!». В ответ военные открыли по нему огонь. Нападавший был госпитализирован.

16 марта того же года в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда взорвалась посылка. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом.

Спустя два дня в Париже водитель открыл огонь по полицейским, остановившим его для проверки документов. Позднее он угнал другой автомобиль и напал на военнослужащих, охранявших аэропорт. Преступника застрелили на месте.

19 июня 2017 года водитель автомобиля Renault Megane протаранил фургон с полицейскими в Париже. Злоумышленник погиб в результате инцидента. По данным СМИ, ему был присвоен статус fiche S как человеку, представляющему потенциальную угрозу государственной безопасности.

9 августа 2017 года под Парижем неизвестный мужчина наехал на группу военнослужащих. Травмы получили шесть человек. Злоумышленника задержали спустя несколько дней.

23 марта 2018 года 26-летний марокканец Радуан Лакдим открыл огонь по спецназовцам в коммуне Каркасон, а затем взял в заложники двух человек в супермаркете в коммуне Треб во Франции.

Через некоторое время полиции удалось освободить заложников, а самого злоумышленника ликвидировали. В общей сложности при нападениях погибли три человека: пассажир машины, покупатель и сотрудник супермаркета. Во время атак пострадали 16 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.