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Представители Украины и Молдавии обсудили энергетическую безопасность
09 сентября 2019, 20:09 • 78 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску обсудили энергетическую безопасность, в частности вопрос газоснабжения.
© rnbo.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Отмечается, что на встрече также присутствовали посол Молдавии на Украине Руслан Болбочан и советник премьер-министра Молдавии по внешней политике и стратегическому планированию Владимир Кульмински.
«Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинско-молдавские государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности газоснабжения», — указывается в заявлении.
В июне Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему.
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