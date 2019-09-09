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Представители Украины и Молдавии обсудили энергетическую безопасность

09 сентября 2019, 20:09  •  78 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску обсудили энергетическую безопасность, в частности вопрос газоснабжения.
 
© rnbo.gov.ua
 

Об этом сообщает пресс-служба СНБО. 

Отмечается, что на встрече также присутствовали посол Молдавии на Украине Руслан Болбочан и советник премьер-министра Молдавии по внешней политике и стратегическому планированию Владимир Кульмински.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинско-молдавские государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности газоснабжения», — указывается в заявлении.

В июне Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему.

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