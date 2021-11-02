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Представители спецслужб России и США встретились в Москве: О чём Патрушев говорил с главой ЦРУ

02 ноября 2021, 18:45  •  169 • Политика
Секретарь Совбеза Патрушев и директор ЦРУ Бёрнс на встрече в Москве обсудили отношения России и США, рассказала пресс-служба ведомства.
В Москве состоялась встреча секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Стороны обсудили состояние отношений России и США.
Последние годы взаимоотношения Вашингтона и Москвы непрерывно деградировали и обострялись. Первый более-менее позитивный сдвиг произошёл только после личной встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Теперь настал черёд встречи представителей спецслужб.
Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом. Стороны обсудили российско-американские отношения,
- говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза России.

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