|
Представители спецслужб России и США встретились в Москве: О чём Патрушев говорил с главой ЦРУ
02 ноября 2021, 18:45 • 169 • Политика
Секретарь Совбеза Патрушев и директор ЦРУ Бёрнс на встрече в Москве обсудили отношения России и США, рассказала пресс-служба ведомства.
В Москве состоялась встреча секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Стороны обсудили состояние отношений России и США.
Последние годы взаимоотношения Вашингтона и Москвы непрерывно деградировали и обострялись. Первый более-менее позитивный сдвиг произошёл только после личной встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Теперь настал черёд встречи представителей спецслужб.
- говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза России.
Подпишитесь на нас
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 ноября 2021, 09:30
|
29 октября 2021, 17:55
|
28 октября 2021, 07:30
|
27 октября 2021, 21:35
|
29 октября 2021, 02:10
|
30 октября 2021, 01:30
|
31 октября 2021, 09:00