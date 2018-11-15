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Представители сайта «Миротворец» оценили требование ФРГ удалить ресурс
15 ноября 2018, 16:54 • 140 • Украина
Представители украинского сайта «Миротворец» прокомментировали заявление МИД Германии, в котором немецкая сторона призвала украинские власти удалить данный интернет-ресурс.
РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Сотрудники центра «Миротворец» отметили, что данный призыв Германии является атакой на свободу слова и что заявления МИД ФРГ похожи на требования российского внешнеполитического ведомства.
«Мы удивлены тем, что ваше заявление в буквальном смысле соответствует заявлениям Министерства иностранных дел Российской Федерации», — указывается в сообщении.
В обращении добавили, что будут рассматривать «риторику и требования пресс-секретаря МИД Германии как попытку уничтожить доказательства российской агрессии против украинского народа».
Ранее МИД Германии призвал киевские власти закрыть сайт «Миротворец».
В октябре Министерство иностранных дел Венгрии назвало ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец», который публикует личные данные людей, для которых нежелателен въезд на Украину.
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