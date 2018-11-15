Представители сайта «Миротворец» оценили требование ФРГ удалить ресурс

Представители украинского сайта «Миротворец» прокомментировали заявление МИД Германии, в котором немецкая сторона призвала украинские власти удалить данный интернет-ресурс.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Сотрудники центра «Миротворец» отметили, что данный призыв Германии является атакой на свободу слова и что заявления МИД ФРГ похожи на требования российского внешнеполитического ведомства.

«Мы удивлены тем, что ваше заявление в буквальном смысле соответствует заявлениям Министерства иностранных дел Российской Федерации», — указывается в сообщении.

В обращении добавили, что будут рассматривать «риторику и требования пресс-секретаря МИД Германии как попытку уничтожить доказательства российской агрессии против украинского народа».

Ранее МИД Германии призвал киевские власти закрыть сайт «Миротворец».

В октябре Министерство иностранных дел Венгрии назвало ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец», который публикует личные данные людей, для которых нежелателен въезд на Украину.