Представители посольства РФ в США планируют посетить россиянку Бутину 26 июля

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Представители российского посольства в США намерены посетить арестованную в Вашингтоне россиянку Марию Бутину в четверг, 26 июля. Об этом пресс-служба посольства сообщила во вторник в Twitter.

"Договорились с Марией о том, что будем посещать ее не реже одного раза в неделю. Она эту поддержку очень ценит. Следующий визит, запланированный на 26 июля, с администрацией тюрьмы уже согласован", - отметили в российской дипмиссии.

Там подчеркнули, что "на имя Марии на днях должен быть открыт специальный тюремный счет, средства с которого она сможет использовать для телефонных звонков, в том числе родственникам в России и в посольство". В свою очередь дипмиссия намерена обсудить с руководством следственного изолятора "возможность доставки Марии почтовой корреспонденции".

В сообщении также подчеркивается, что прошлая "консульская встреча с Бутиной подтвердила, что, несмотря на перенесенный в ходе ареста стресс, со здоровьем у нее все в порядке".

"Главной задачей на первом этапе было убедиться в том, что Мария обеспечена надлежащей юридической помощью, а в ее отношении соблюдаются общепринятые нормы международного права и законодательства США", - отметили дипломаты, подчеркнув, что консульский отдел посольства принимает меры по защите законных прав и интересов россиянки.

Как указали в дипмиссии, "по режиму содержания в тюрьме в целом жалоб нет, но есть просьбы по улучшению бытовых условий, для решения которых посольство обратилось в администрацию" следственного изолятора. "Конечно, адаптация к тюремным условиям проходит для Марии непросто. Но духом она не падает, держится бодро", - подчеркивается в сообщении.

В посольстве пояснили, что "на день посещения консулом Мария находилась не в "постоянной камере", а в приемном отделении" изолятора, поэтому окончательные выводы об условиях содержания будут делаться позже. "В случае жалоб или применения американцами мер, которые могут быть расценены как психологическое давление, будем реагировать", - заявили дипломаты.

Консульские сотрудники в четверг, 19 июля, посетили Бутину, которая была задержана властями США в Вашингтоне 15 июля и против которой выдвинуты обвинения по двум пунктам.

29-летней Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

На состоявшемся 18 июля заседании федерального окружного суда Вашингтона россиянке была избрана мера пресечения в виде дальнейшего содержания под стражей. Соответствующее решение вынесла председательствовавшая на заседании судья Дебора Робинсон. Адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл настаивал на ее освобождении под честное слово, а обвинение в лице заместителя прокурора по округу Колумбия Эрика Кенерсона утверждало, что Бутину следует держать в период процесса в заключении, так как она может бежать из США.

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