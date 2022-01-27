Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США до...
Главная / Политика

Представители ОБСЕ "сдали" ВСУ: О нарушениях сообщили в отчёте

27 января 2022, 14:25  •  229 • Политика
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ, которые почти восемь лет "не замечают" нарушений со стороны ВСУ в Донбассе, неожиданно "сдали" украинских боевиков. О нарушениях сообщили официально, в отчёте.
По данным Народной милиции ЛНР, сотрудники ОБСЕ зафиксировали людей в украинской военной форме в зоне разведения сил и средств вблизи серой зоны - населённого пункта Золотое в Донбассе.
В отчёте ОБСЕ указано, что в посёлке Катериновка, который находится под контролем ВСУ, в пределах участка разведения представители ОБСЕ зафиксировали военный джип, "который двигался в северо-восточном направлении с тремя невооружёнными людьми на борту в украинской военной форме".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



229
Источник
Похожие новости
27 января 2022, 06:50
Госдеп США перешёл на открытый шантаж России
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
27 января 2022, 06:50
Путин оказался США не по зубам: Источники CBS заявили о проблеме
27 января 2022, 02:45
Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО: "Руки развязаны" - сенатор Джабаров
27 января 2022, 01:00
Итоги переговоров "нормандской группы" в Париже: "Перемирие в Донбассе безусловно" - Козак
27 января 2022, 08:35
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 26 января
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 января 2022, 19:10
Тёмное царство: Казахстан поплатился за произвол над защитником русских
24 января 2022, 12:20
Американский генерал остепенил желающих войны с Россией неожиданным откровением
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил против себя офицеров ФРГ
24 января 2022, 15:50
Россия не потерпит: Глава делегации дал ответ провокаторам в ПАСЕ
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.