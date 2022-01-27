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Представители ОБСЕ "сдали" ВСУ: О нарушениях сообщили в отчёте
27 января 2022, 14:25 • 229 • Политика
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ, которые почти восемь лет "не замечают" нарушений со стороны ВСУ в Донбассе, неожиданно "сдали" украинских боевиков. О нарушениях сообщили официально, в отчёте.
По данным Народной милиции ЛНР, сотрудники ОБСЕ зафиксировали людей в украинской военной форме в зоне разведения сил и средств вблизи серой зоны - населённого пункта Золотое в Донбассе.
В отчёте ОБСЕ указано, что в посёлке Катериновка, который находится под контролем ВСУ, в пределах участка разведения представители ОБСЕ зафиксировали военный джип, "который двигался в северо-восточном направлении с тремя невооружёнными людьми на борту в украинской военной форме".
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