Представители мониторинговой миссии ОБСЕ, которые почти восемь лет "не замечают" нарушений со стороны ВСУ в Донбассе, неожиданно "сдали" украинских боевиков. О нарушениях сообщили официально, в отчёте.

По данным Народной милиции ЛНР, сотрудники ОБСЕ зафиксировали людей в украинской военной форме в зоне разведения сил и средств вблизи серой зоны - населённого пункта Золотое в Донбассе.

В отчёте ОБСЕ указано, что в посёлке Катериновка, который находится под контролем ВСУ, в пределах участка разведения представители ОБСЕ зафиксировали военный джип, "который двигался в северо-восточном направлении с тремя невооружёнными людьми на борту в украинской военной форме".