Представители МВФ приедут на Украину 21 мая

Представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину 21 мая. Об этом заявил первый заместитель председателя финансового комитета Верховной рады Михаил Довбенко.

«Со следующей недели, с 21 мая на Украину приезжает миссия МВФ, будет работать в течение двух недель», — приводит слова Довбенко в ходе заседания согласительного совета телеканал «112 Украина».

Народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» призвал в связи с этим принять законопроект о ликвидации Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

9 мая представитель организации Джерри Райс заявил о планах МВФ посетить Украину с первой миссией в рамках программы фонда.

Ранее первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что Украина ожидает в июне получить транш по программе «стендбай» Международного валютного фонда.

Киевский политолог Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики, также прокомментировал в разговоре с ФАН заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана о том, что главной задачей избранного президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие два года станет уплата государственных долгов.