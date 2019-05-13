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Представители МВФ приедут на Украину 21 мая
13 мая 2019, 19:09 • 75 • Украина
Представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину 21 мая. Об этом заявил первый заместитель председателя финансового комитета Верховной рады Михаил Довбенко.
Reuters
«Со следующей недели, с 21 мая на Украину приезжает миссия МВФ, будет работать в течение двух недель», — приводит слова Довбенко в ходе заседания согласительного совета телеканал «112 Украина».
Народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» призвал в связи с этим принять законопроект о ликвидации Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.
9 мая представитель организации Джерри Райс заявил о планах МВФ посетить Украину с первой миссией в рамках программы фонда.
Ранее первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что Украина ожидает в июне получить транш по программе «стендбай» Международного валютного фонда.
Киевский политолог Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики, также прокомментировал в разговоре с ФАН заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана о том, что главной задачей избранного президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие два года станет уплата государственных долгов.
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