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Представители ЕС обещали Литве много денег

30 ноября 2021, 11:20  •  95 • В мире
Науседа призвал альянс изменить тактику в отношении Беларуси
Литву с рабочим визитом посетили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы обсудить безопасность в регионе и на Украине, а также заявить о своей поддержке стран Балтии.
«Мобилизация российских вооружённых сил возле Украины, а также процессы военной интеграции Белоруссии в военные структуры и доктрины России вызывают беспокойство. Это создаёт новые вызовы коллективной безопасности НАТО. Альянс должен соответствующим образом скорректировать свои планы, стратегию и тактику и быть полностью готовым к ответным действиям. Кроме того, до сих пор не решена миграционная ситуация на белорусской границе»,
– цитирует выступление Гитанаса Науседы на совместном брифинге после проведения переговоров пресс-служба президента Литвы.
Кроме того он не исключил, что Литва может потребовать ввести в действие четвёртую статью Вашингтонского договора об экстренных консультациях стран-членов альянса в случае угроз безопасности для одной из них. Науседа напомнил европейским гостям, что миграционный кризис по-прежнему угрожает безопасности Литвы и Польши и вряд ли эта угроза исчезнет в ближайшее время. Он не сомневается в том, что «Минск продолжит испытывать единство западного мира».
Однако президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен успокоила литовского президента, заверив его в том, что «Евросоюз всегда солидарен с Литвой, Польшей и Латвией». А для того чтобы подтвердить эту солидарность, напомнила, что Брюссель не так давно выделил Вильнюсу 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки в непредвиденной ситуации. Но принимая во внимание непростую ситуацию, которая складывается на границах Польши, Еврокомиссия приняла решение утроить выделяемые суммы денег на охрану границ для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов в этом и в следующем году, пообещала фон дер Ляйен.
Вот только потратить эти средства на строительство забора на границе страны не смогут, а ведь все они мечтают именно возвести неприступную «стену», чтобы отгородиться от Белоруссии. Миллионы из Брюсселя можно будет использовать только на техническую и кадровую поддержку при охране границы Евросоюза.
Литва же начала строить «стену» за свои средства, надеясь на помощь ЕС, однако каждый раз Европа отвечала отказом.
Стороны сошлись в едином мнении, что «Литва гуманно и решительно справляется с миграционным кризисом», тогда как «режим Лукашенко» угрожает безопасности не только соседним странам, но и самим беженцам.
Как бы Белоруссия ни пыталась кормить, лечить и беспокоиться о беженцах, всё равно Лукашенко остаётся «тираном», а Польша и Литва, используя против мирных людей силу, а иногда и оружие, – «образцами европейских ценностей».
Что же касается генсека НАТО Йенса Столтенберга, то он в своём выступлении обращался в основном к России, пытаясь заверить её в том, что вся активность войск альянса на территории Восточной Европы исключительно мирная и не представляет угрозы.
Соб. корр. ФСК
На фото: Урсула фон дер Ляйен, Гитанас Науседа и Йенс Столтенберг, источник – Deutsche Welle

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