Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза фейков"

Журналист Олег Лурье в своём Telegram-канале обратил внимание на пост в Twiiter постоянного представителя США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора.

Американец рассказывает о депортации крымских татар, сообщая, что 8 мая 1944 года Иосиф Сталин выселил около 200 тысяч представителей этого народа с полуострова. При этом политик сопровождает текст фото. Но в кадре вовсе не крымские татары, а польские евреи, которых вывозят в Варшавское гетто из Лодзи.

"Апофеоз фейков", - констатировал Лурье.

Фото: Скриншот поста в Twitter постоянного представителя США в ОБСЕ Джеймса Гилмора