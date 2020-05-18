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Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза фейков"

18 мая 2020, 01:55  •  48 • Политика
Журналист Олег Лурье поймал на вранье постоянного представителя США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора, который в своём Twitter разместил пост о депортации крымских татар в 1944 году, сопроводив его фотографией депортации польских евреев в Варшавское гетто из Лодзи. Лурье назвал это "апофеозом фейков".
Журналист Олег Лурье в своём Telegram-канале обратил внимание на пост в Twiiter постоянного представителя США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора.
Американец рассказывает о депортации крымских татар, сообщая, что 8 мая 1944 года Иосиф Сталин выселил около 200 тысяч представителей этого народа с полуострова. При этом политик сопровождает текст фото. Но в кадре вовсе не крымские татары, а польские евреи, которых вывозят в Варшавское гетто из Лодзи.
"Апофеоз фейков", - констатировал Лурье.
Фото: Скриншот поста в Twitter постоянного представителя США в ОБСЕ Джеймса Гилмора

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