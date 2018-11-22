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Представителем Киева в контактной группе по Донбассу стал генерал СБУ, награжденный за заслуги перед Польшей
22 ноября 2018, 14:54 • 102 • Политика
Порошенко назначил представителем Киева в контактной группе по Донбассу генерала СБУ Евгения Марчука, кавалера ордена Заслуг перед Польшей.
О назначении, которое сделал президент Украины Петр Порошенко, рассказала в фейсбуке представитель Киева в гуманитарной группе Ирина Геращенко.
В сообщении говорится, что представителем Украины в трехсторонней контрактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе стал Евгений Марчук, который «все эти трудные годы» представлял Киев в группе по безопасности. Геращенко пообещала, что бывший глава СБУ, бывший министр обороны и бывший премьер Украины будет «жестко отстаивать национальные интересы».
Отметим, Марчук ранее неоднократно пытался заявить о себе как об украинском политике. В 1999 году на президентских выборах он занял пятое место из 13, а в 2006 году провалился на выборах в Верховную Раду.
Во время службы в КГБ он был награжден советским орденом Трудового Красного Знамени, а впоследствии стал командором Ордена Заслуг перед Польшей.
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