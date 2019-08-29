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Представитель Зеленского в правительстве назвал имя будущего премьера

29 августа 2019, 14:24  •  103 • Украина
Представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что большинство депутатов Рады поддержит кандидатуру заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра.
 
© president.gov.ua
 

«Гончарук будет премьером», — цитирует Интерфакс-Украина Геруса. 

27 августа СМИ, ссылаясь на источники, писали, что украинский лидер Владимир Зеленский предложит парламенту назначить на пост премьера Алексея Гончарука.

Как отмечал Зеленский, новым премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.

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