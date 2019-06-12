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Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
12 июня 2019, 20:54 • 66 • Украина
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов. По его словам, это «неудачная фраза».
РИА Новости
«Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что «Зеленский шутил о снижении тарифов». Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами», — написал Герус в Facebook.
По его словам, тарифы — плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев.
«На самом деле президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения», — отметил он.
В интервью Bihus.info Герус сказал, что Зеленский перед выборами президента прямо не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения. По его словам, Зеленский шутил о высоких тарифах и «Роттердам+».
Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает повышения цен на электроэнергию в стране с июля на 25%. По его словам, это произойдёт, если на Украине с 1 июля будет введена новая модель оптового рынка электроэнергии.
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