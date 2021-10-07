Представитель Украины в ООН оскорбил всех журналистов России и сбежал

Украинский дипломат в ООН Лакомов назвал всех журналистов России террористами, а затем сбежал от русских репортёров.

Представитель Украины в ООН обозвал всех журналистов России террористами. Речь идёт о главе департамента международной безопасности МИД Украины Владимире Лакомове.

Инцидент произошёл после заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, занимающейся вопросами разоружения и международной безопасности. Когда русские журналисты попытались задать дипломату вопрос, он сразу перешёл на оскорбления.

Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами,

- заявил Лакомов, даже не выслушав до конца вопрос.

Он добавил, что считает всех русских журналистов террористами. После этого украинский дипломат поспешно ретировался, сообщает РИА Новости.