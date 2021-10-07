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Представитель Украины в ООН оскорбил всех журналистов России и сбежал
07 октября 2021, 19:10 • 24 • Политика
Украинский дипломат в ООН Лакомов назвал всех журналистов России террористами, а затем сбежал от русских репортёров.
Представитель Украины в ООН обозвал всех журналистов России террористами. Речь идёт о главе департамента международной безопасности МИД Украины Владимире Лакомове.
Инцидент произошёл после заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, занимающейся вопросами разоружения и международной безопасности. Когда русские журналисты попытались задать дипломату вопрос, он сразу перешёл на оскорбления.
- заявил Лакомов, даже не выслушав до конца вопрос.
Он добавил, что считает всех русских журналистов террористами. После этого украинский дипломат поспешно ретировался, сообщает РИА Новости.
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