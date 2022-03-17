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Представитель украинского Нацбанка Первин Дадашова признала, что банковская система «ляжет со дня на день»

17 марта 2022, 17:10  •  184 • Украина
На сегодняшний день на Украине, включая её центральные и западные части, не затронутые конфликтом, работают «менее 15 процентов отделений банков», – поведала Дадашова. «Одно из семи». Малые банки при этом не работают вообще. При этом, в большинстве работающих отделений наличных денег нет. «Снятие наличных средств со счетов усложнилось, и все банки вообще отказывают». Банковская система вошла в безвозвратный штопор и со дня на день наступит коллапс, – предупреждает вкладчиков представитель НБУ.
Сюжет: Международные конфликты, Банки и финансовый кризис
Публичные признания Дадашовой (опубликованные «Украинской правдой») вызвали в правительстве состояние паники. Ведь ещё накануне премьер Шмыгаль вещал о том, что, де, банковская система работает, как часы, а отсутствие в отделениях наличных денег – досадное недоразумение, которое вот-вот будет ликвидировано. Теперь, по всей видимости, придётся признать, что всю имевшуюся в банках наличку выгребли первые лица страны, пустившиеся в бега, и всё, чем, по сути, сегодня занимаются работающие банковские отделения – принимают от граждан коммунальные платежи и выплаты по кредитам.
Должность Дадашевой в НБУ – директор департамента финансовой стабильности. Таким образом, о финансовой стабильности на Украине Дадашева знает всё – и даже больше. Кстати, ещё вчера Дадашева заявляла, что «даже в условиях военного положения» украинские банки готовы продолжать кредитование – но не физических лиц наличными, а «критически важных секторов экономики и компаний, в рамках государственных программ». Другими словами, кредитование возможно, но не «живыми» деньгами. А денег – нет!
Вопрос на засыпку – а почему бы в такой непростой ситуации Нацбанку не запустить печатный станок и не напечатать нужное количество национальной валюты? Да, это чревато инфляцией, гривна обесценится, иначе и быть не может, но зато это хотя бы создаст иллюзию финансовой стабильности, а нынешнее руководство страны – большие любители и умельцы создавать иллюзии. По всей видимости, кто-то серьёзный просто не позволяет НБУ этого сделать. Неужели западные «партнёры»?

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