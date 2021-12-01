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Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы"

01 декабря 2021, 00:45  •  112 • Политика
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил недовольство американской стороны из-за "Северного потока-2".
США не имеют никакого отношения к газопроводу "Северный поток-2", потому и возмущение Штатов бессмысленно. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что Москва не видит проблемы в негодовании американцев из-за газопровода.
Проект "Северный поток-2" - дело России и ФРГ, и он не имеет отношения к США, заметил Полянский.
При этом, добавил дипломат, отношение русских к санкциям Запада против газопровода известны. Рестрикции незаконны и противоречат международному праву.
"Но США не всегда беспокоятся о соответствии своих действий международному праву", - цитирует его ТАСС.
Напомним, что строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировали закончить до конца 2019 года, однако из-за рестрикций США работы задерживались.

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