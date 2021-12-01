|
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы"
01 декабря 2021, 00:45 • 112 • Политика
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил недовольство американской стороны из-за "Северного потока-2".
США не имеют никакого отношения к газопроводу "Северный поток-2", потому и возмущение Штатов бессмысленно. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что Москва не видит проблемы в негодовании американцев из-за газопровода.
Проект "Северный поток-2" - дело России и ФРГ, и он не имеет отношения к США, заметил Полянский.
При этом, добавил дипломат, отношение русских к санкциям Запада против газопровода известны. Рестрикции незаконны и противоречат международному праву.
"Но США не всегда беспокоятся о соответствии своих действий международному праву", - цитирует его ТАСС.
Напомним, что строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировали закончить до конца 2019 года, однако из-за рестрикций США работы задерживались.
Подпишитесь на нас
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 ноября 2021, 11:35
|
30 ноября 2021, 17:10
|
27 ноября 2021, 17:25
|
26 ноября 2021, 14:35
|
27 ноября 2021, 13:20
|
27 ноября 2021, 05:45
|
29 ноября 2021, 03:15