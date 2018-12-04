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Представитель президента России в «Большой двадцатке»: Встреча с Трампом отложена, но в будущем состоится

04 декабря 2018, 14:25  •  83 • В России

Как сообщила «Комсомолке» официальный представитель Президента России в «Большой двадцатке» («шерпа») Светлана Лукаш, отсутствие встречи Путина и Трампа на недавнем саммите «не является его главным результатом»:

— Основной результат саммита заключается несколько в другом. Встреча [двух лидеров] была отложена, но она состоится когда-либо в будущем. В Буэнос-Айресе у них были короткие встречи, обмен мнениями, но, насколько я понимаю, на полноформатную встречу времени не удалось найти, — отметила Лукаш.

Напомним, с 30 ноября по 1 декабря на саммите «Большой двадцатки» в аргентинском Буэнос-Айресе должна была пройти расширенная встреча президентов РФ и США, однако Белый дом в последний момент отменил её (потребовав Россию вернуть три украинских военных катера, интернированных погранслужбой ФСБ за нарушение правил прохода через наши воды).

В то же время Светлана Лукаш оценила результаты саммита «очень высоко»:

— Я уже пять лет выступаю в статусе «шерпы», согласование коммюнике (итогового заявления участников саммита) заняло 6 дней, что беспрецедентно. Все ожидали повторения ситуации недавнего саммита АТЭС (когда лидеры не смогли такое коммюнике согласовать). Но в том-то и дело, что нам договориться удалось. Это прорыв.

Главное достижение — получено подтверждение того, что ведущие экономики мира готовы сообща решать вызовы современности и поддерживать глобальный миропорядок на основе единых правил и подходов.

Налицо окончание острой фазы торговых разногласий, подтверждение готовности и дальше работать на площадке Всемирной торговой организации (ВТО), понимание необходимости модернизации её институтов. Это было, наверное, главным предметом обсуждения. Отмечено желание реформировать ВТО с учётом интересов всех членов организации. Подтверждена центральная роль Международного валютного фонда (МВФ) в урегулировании возможных кризисных ситуаций и обеспечения глобальной финансовой безопасности, — отметила Лукаш.

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