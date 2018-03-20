Представитель Порошенко заявила о необходимости признать выборы в России

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в случае, если Киев признает президентские выборы в России нелегитимными, украинские власти не смогут вести переговоры с Москвой. Об этом сообщает «112 Украина».

«Если президент России будет признан нами нелегитимным, мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по существенным и чувствительным для нас позициям», — заявила она.

Луценко предложила не признавать только результаты выборов на территории Крыма.

Ранее стало известно, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о непризнании выборов президента России.

Также сообщалось, что Порошенко раскритиковал проведение президентских выборов России на территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Выборы президента России прошли 18 марта.